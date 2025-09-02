Endstation Achtelfinale: Hankofen scheidet gegen Würzburg aus

Wie angekündigt bekamen auf Seiten der Hausherren einige Akteure, die zuletzt weniger zum Zug gekommen waren, eine Bewährungschance. So durften beispielsweise die 19-jährigen Youngsters Alexander Nittnaus und Daniel Zormeier von Anfang an ran. Hankofen begann nicht schlecht, ab Mitte der ersten Halbzeit übernahmen dann aber die Würzburger das Kommando - und das auch mit Erfolg: Cherif Cissé brachte die Gäste per Direktabnahme mit 1:0 in Führung (27.), Luke Hemmerich legte mit entschlossen mit einem satten Abschluss kurz vor der Pause nach (43.).

Nach erneut aktivem Beginn der SpVgg nach Wiederanpfiff übernahmen die Kickers aber rasch wieder das Kommando und hatten die Sache im Griff. Die "Rothosen" verpassten es aber, den dritten Treffer nachzulegen und damit den Sack zuzumachen. So blieb`s in gewisser Weise doch bis zum Schluss spannend. In der Crunch-Time forderten die Hausherren noch einmal Elfmeter, aber Schiedsrichter Lukas Schwendner entschied auf Stürmerfoul von Daniel Zormeier - damit war die SpVgg so gar nicht einverstanden. Das war`s dann aber auch, letztlich souverän schaukelten die Kickers das 2:0 über die Zeit und stehen damit im Viertelfinale.