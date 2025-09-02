Endstation Achtelfinale: Hankofen scheidet gegen Würzburg aus

Die Pokal-Saison ist für die SpVgg Hankofen-Hailing beendet. Die Niederbayern unterlagen am Dienstagabend zuhause vor 410 Zuschauern den Würzburger Kickers und scheiden damit im Achtelfinale des Bayerischen Totopokals aus.
Nach erneut aktivem Beginn der SpVgg nach Wiederanpfiff übernahmen die Kickers aber rasch wieder das Kommando und hatten die Sache im Griff. Die "Rothosen" verpassten es aber, den dritten Treffer nachzulegen und damit den Sack zuzumachen. So blieb`s in gewisser Weise doch bis zum Schluss spannend. In der Crunch-Time forderten die Hausherren noch einmal Elfmeter, aber Schiedsrichter Lukas Schwendner entschied auf Stürmerfoul von Daniel Zormeier - damit war die SpVgg so gar nicht einverstanden. Das war`s dann aber auch, letztlich souverän schaukelten die Kickers das 2:0 über die Zeit und stehen damit im Viertelfinale.
Die Partie aus Sicht von Hankofens Cheftrainer Tobias Beck: "Heute hat die ausgebufftere Mannschaft gewonnen. Vor dem Hintergrund, dass wir doch recht ausgiebig durchgewechselt haben, kann ich meinen Jungs keinen Vorwurf machen. Wir haben eine richtig gute Intensität auf den Platz gebracht, das nehmen wir heute mit. Bitter ist nur, dass wir beide Gegentore nach Standardsituationen bekommen haben. Das darf so halt nicht passieren, und die Kickers haben dann halt auch die individuelle Qualität, um das auszunutzen. Sei`s drum, jetzt gilt der ganze Fokus der wichtigen Ligapartie am Freitag gegen Memmingen."
SpVgg Hankofen-Hailing: Patrik Neumayer, Daniel Rabanter, Brian Wagner (71. Lennard Stockinger), Korbinian Stütz (60. Lukas Käufl), Alexander Nittnaus, Jonas Hoffmann (60. Sven Hodo), Patrick Choroba, Baran Berk, Valentin Harlander (60. Andreas Wagner), Tobias Gayring (71. Florian Sommersberger), Daniel Zormeier - Trainer: Tobias Beck
FC Würzburger Kickers: Johann Hipper, Daniel Hägele (57. Peter Kurzweg), Marius Uhl, Ebrahim Farahnak, Luke Hemmerich, Dominik Meisel, Tim Kraus, Eroll Zejnullahu (90. Dorian Deppner), Tiago de Moura Moraes (70. Jermain Nischalke), Cherif Cissé (74. Patrick Hofmann), Tarsis Bonga (84. Eliot Muteba) - Trainer: Marc Reitmaier
Schiedsrichter: Lukas Schwendner (Ensdorf) - Zuschauer: 410
Tore: 0:1 Cherif Cissé (27.), 0:2 Luke Hemmerich (43.)