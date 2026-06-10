 2026-06-09T05:59:15.975Z

Relegation

Endstand bringt weder Wissenbach noch Türkgücü in Stimmung

Teaser KLB DILLENBURG: +++ Die Relegation um einen Platz in der Fußball-B-Liga endet mit einem Ergebnis, das kaum jemand getippt hätte - sportlich zu wenig für Wissenbach, emotional nicht genug für Türkgücü +++

von Redaktion · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Jan Niklas Kaletta (l.) trifft für den SSV Wissenbach zum 3:3. Samet Özbek (Türkgücü Dillenburg II) kann nicht mehr eingreifen. © Jonathan Ortmann
Jan Niklas Kaletta (l.) trifft für den SSV Wissenbach zum 3:3. Samet Özbek (Türkgücü Dillenburg II) kann nicht mehr eingreifen. © Jonathan Ortmann

Verlinkte Inhalte

KLC Dillenburg Gr.B
KLB Dillenburg
Wissenbach II
Türkgücü II

Eschenburg. Im Fußballkreis Dillenburg ist die Saison mit einem Ergebnis zu Ende gegangen, das kaum jemand getippt hätte. Im entscheidenden Relegationsspiel um einen Platz in der B-Liga hat der SSV Wissenbach den SSV Türkgücü Dillenburg II mit 4:3 (2:3) besiegt.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.