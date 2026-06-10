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Relegation
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Endstand bringt weder Wissenbach noch Türkgücü in Stimmung
Teaser KLB DILLENBURG: +++ Die Relegation um einen Platz in der Fußball-B-Liga endet mit einem Ergebnis, das kaum jemand getippt hätte - sportlich zu wenig für Wissenbach, emotional nicht genug für Türkgücü +++
Eschenburg. Im Fußballkreis Dillenburg ist die Saison mit einem Ergebnis zu Ende gegangen, das kaum jemand getippt hätte. Im entscheidenden Relegationsspiel um einen Platz in der B-Liga hat der SSV Wissenbach den SSV Türkgücü Dillenburg II mit 4:3 (2:3) besiegt.