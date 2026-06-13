Endspurt...wir bleiben dran!!!

Nach den letzten intensiven Wochen der Gespräche und offenen Trainingstage finden sich die ersten Spieler ein und die Weichen sind gestellt um wieder spannende Spiele in Friesenheim zu erleben. Wir arbeiten weiter dran den Kader aufzustellen und gemeinsam Spiel Spaß und Leidenschaft zurück auf unseren schönen Rasenplatz zu bringen. Wenn di neugierig macht wo die Reise hingeht meld dich gern unter fussball@sv-friesenheim.de

Der SV und die ersten gemeldeten Spieler freuen sich auf dich...