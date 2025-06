Endspurt: Wie schlagen sich die beiden Spitzenteams Neu-Ulm und Staig?

Meister Neu-Ulm kommt mit einem 11:2-Schützenfest gegen Asselfingen im Rücken nach Öpfingen – mit 117 erzielten Treffern ist die Offensive kaum zu bremsen. Öpfingen hingegen unterlag in Westerheim knapp mit 2:3 und möchte sich zu Hause mit Anstand aus einer wechselhaften Saison verabschieden. Die Rollen sind klar verteilt, doch Neu-Ulm wird auch in diesem Spiel nichts abschenken. Ein Auswärtssieg würde die Dominanz der Meistermannschaft zusätzlich unterstreichen.

Jungingen holte beim 2:1 in Ringingen drei enorm wichtige Punkte im Abstiegskampf und könnte mit einem weiteren Sieg aus eigener Kraft den Ligaverbleib sichern. Offenhausen enttäuschte zuletzt gegen Asch-Sonderbuch und wird sich mit einer besseren Leistung aus der Saison verabschieden wollen. Für die Gäste steht zwar nichts mehr auf dem Spiel, doch sie könnten im Tabellenkeller noch indirekt zum Zünglein an der Waage werden. Für Jungingen steht hingegen viel auf dem Spiel – der Druck ist groß.

Beide Mannschaften stehen bereits als Absteiger fest und treten am letzten Spieltag nur noch zu einem sportlich bedeutungslosen Spiel an. Altheim verlor zuletzt 2:4 bei Senden-Ay, Ringingen unterlag zu Hause gegen Jungingen mit 1:2. Nun geht es um einen würdevollen Abschluss und die Ehre im Kellerduell. Für die Zuschauer ist es die letzte Gelegenheit, die Teams in der Bezirksliga zu sehen – der Blick richtet sich bereits auf den Neuanfang in der Kreisliga.