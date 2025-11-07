Endspurt um das Trainingslager – Oberbayern übernimmt Führung

Die Spannung steigt: Noch bis zum 30. November haben Bayerns Amateurteams die Chance, bei der ERDINGER Punkte Parade wertvolle Zähler für den Gesamtsieg zu sammeln.

Denn von Sonntag, 16. bis Sonntag, 30. November entscheidet die Community, welches Team das originellste, witzigste oder emotionalste Bild abliefert. Das Siegerfoto sichert sich die volle Punktzahl und darf sich außerdem über eine Komplettausstattung für die nächste Kabinenparty freuen: eine Dartscheibe, einen Bierpongtisch, 10 Kisten ERDINGER Bierspezialitäten und das legendäre 3-Liter-Glas.

Es ist so weit, die alles entscheidende vierte und letzte Challenge läuft. Jetzt heißt es: „Ob Kabine, Eckfahne oder Jubelkreis – zeig dein Team, wie es lebt und lacht!“ Bis Samstag, 15. November können noch alle teilnehmenden Teams ihren Mannschaftsmoment als Foto einreichen –anschließend wird abgestimmt, geliked und gevotet, was das Zeug hält.

Seit August sorgt die ERDINGER Punkte Parade für Konkurrenzkampf der anderen Art unter den bayerischen Amateurteams. Zum Auftakt hieß es beim „Schätzmeister“: Wie viele Kronkorken passen ins legendäre 3-Liter-Glas ERDINGER? Es sind 753! Erraten haben das bis auf den letzten Kronkorken genau die Kicker des ETSV Würzburg. Bester oberbayerischer Tipp kam von den Frauen des SC Kirchasch (Landkreis Erding) mit 747.

Im September wurde es dann kreativ: Bei „Gerufen mit Leib und Seele“ suchten die Veranstalter den besten Spruch vom Spielfeldrand – gewonnen hat die SpVgg Erdweg aus dem Landkreis Dachau mit dem Kultspruch: „Schön gestolpert! Sah fast aus wie ein Trick!“ Tore, Tore, Tore waren in der Oktober-Challenge gefragt. Gesucht wurde das treffsicherste Team des Monats.

Gewertet wurden dabei aus Fairnessgründen nur die drei torreichsten Spiele jeder Mannschaft, sodass kein Verein durch mehr absolvierte Partien im Vorteil war. Am zielsichersten präsentierten sich die Herren des FC Tirschenreuth. Sagenhafte 23-mal schlug der Ball in nur drei Partien im gegnerischen Kasten ein. Mit 22 Volltreffern landeten die Spieler des SV Erlstätt (Landkreis Traunstein) als beste Oberbayerns nur knapp dahinter auf dem 2. Platz.

Das aktuelle Ranking – Oberbayern mischt ganz vorne mit

Nach drei Monaten Wettkampf-Spannung ist das Rennen um das begehrte Trainingslager völlig offen. Dabei präsentieren sich einige Teams aus Oberbayern in absoluter Topform. Den Platz an der Sonne behaupten aktuell die Spielerinnen des SC Kirchasch, knapp vor den Herren des WSC Bayerisch Gmain. Auf Platz vier folgen die Kicker der SpVgg Erdweg und auch die Frauen vom TSV Allach 09 München auf Platz 10 haben noch Chancen auf einen Podiumsplatz.

SC Kirchasch – 310 Punkte (Damen, Landkreis Erding) WSC Bayerisch Gmain – 285 Punkte (Herren, Landkreis Berchtesgadener Land) SV Viktoria Weigenheim – 270 Punkte SpVgg Erdweg – 260 Punkte (Herren, Landkreis Dachau) FC Germania Unterafferbach – 255 Punkte ETSV Würzburg – 245 Punkte FC Tirschenreuth – 225 Punkte DJK Büchold – 215 Punkte TSV 1869 Rottendorf – 205 Punkte TSV Allach 09 München – 200 Punkte (Damen, Landkreis München)

Erdinger Punkteparade: die Zielgerade im November

Fotos einreichen, Stimmen sammeln und alles geben. Der Endspurt wird spannend und es gibt noch genug Punkte für eine Top-Platzierung zu vergeben! Wer nach der vierten Challenge ganz oben steht, gewinnt das heiß begehrte dreitägige Winter-Trainingslager in Bayern, Österreich oder am Gardasee. Auch Platz zwei und drei dürfen sich freuen – über einen exklusiven Vereinstag in Erding oder eine stilvolle Auswärtsfahrt im ERDINGER Fanbus.

Alle Infos ⇾ www.erdinger-punkteparade.de