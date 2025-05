Endspurt in der Kreisliga Holzminden

TSV Ottenstein – MTSV Jahn Eschershausen 1864 (Do., 16. Mai)

Der Tabellenelfte aus Ottenstein kassierte zuletzt eine deutliche Niederlage in Grünenplan (1:5) und wartet seit dem 3. Spieltag auf einen Punktgewinn. Nun empfängt man mit Jahn Eschershausen den Sechsten, der am vergangenen Spieltag mit 4:1 gegen Sollingtor gewann. Das Hinspiel endete 10:1 für die Jahner – ein Ergebnis, das die Kräfteverhältnisse deutlich zeigt. Alles andere als ein klarer Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

Heute, 19:00 Uhr TSV Ottenstein Ottenstein MTSV Jahn Eschershausen 1864 Eschershause 19:00





---------------------------------------------- ---------------------------------------------- MTV Bevern – TSV 1900 Lenne (So., 18. Mai)

Der Tabellenführer Lenne ist nach dem 7:0-Erfolg über Kirchbrak weiter auf Meisterkurs. Beim kampfstarken MTV Bevern, der zuletzt Stadtoldendorf mit 3:2 bezwang, steht der Favorit aber vor einer unangenehmen Aufgabe. Das Hinspiel gewann Lenne klar mit 6:0, doch Bevern tritt inzwischen stabiler auf. Dennoch gilt die Elf aus Lenne als klarer Favorit. So., 18.05.2025, 15:00 Uhr MTV Bevern MTV Bevern TSV 1900 Lenne TSV Lenne 15:00

---------------------------------------------- SV 06 Holzminden – FC Stadtoldendorf (So., 18. Mai)

Holzminden überzeugte zuletzt mit einem souveränen 5:0 in Hehlen und bleibt erster Verfolger von Lenne. Gegen Stadtoldendorf hat man zudem noch eine Rechnung offen: Das Hinspiel verlor der SV mit 0:1. Die Gäste aus Stadtoldendorf stehen im gesicherten Mittelfeld, während Holzminden unbedingt punkten muss, um die Aufstiegschance zu wahren. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gastgebern.

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr SV 06 Holzminden Holzminden FC Stadtoldendorf Stadtoldend 15:00

---------------------------------------------- SG Sollingtor – VfR Hehlen (So., 18. Mai)

Das sportlich bedeutungsvollste Spiel am Tabellenende: Der Letzte trifft auf den Zwölften – beide Teams haben aktuell sieben Punkte. Hehlen kassierte zuletzt ein 0:5 gegen Holzminden, während Sollingtor mit 1:4 in Eschershausen unterlag. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften 1:1 – auch diesmal ist ein umkämpftes Duell zu erwarten. Der Verlierer dürfte kaum noch Chancen auf den Klassenerhalt haben.

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr SG Sollingtor SG Sollingtor VfR Hehlen VfR Hehlen 15:00

---------------------------------------------- SG Wesertal – TuSpo Grünenplan (So., 18. Mai)

Wesertal verlor zuletzt mit 1:3 in Dielmissen und steht auf Rang acht, punktgleich mit Grünenplan. Die TuSpo reist mit Rückenwind an, nachdem man Ottenstein 5:1 schlug. Im Hinspiel siegte Grünenplan deutlich mit 5:2 – ein weiteres torreiches Spiel ist nicht ausgeschlossen. TuSpo Trainer Ruben Lange schildert seine Sicht auf die anstehende Partie: "Ich denke es könnte ein Spiel auf Augenhöhe werden, die Mannschaft ist aktuell ganz gut drauf. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass wir auch mit einer ersatzgeschwächten Truppe gute Spiele machen können, von daher bin ich guter Dinge, dass wir irgendetwas Zählbares mitnehmen."

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr SG Wesertal SG Wesertal TuSpo Grünenplan Grünenplan 15:00