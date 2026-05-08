Endspurt in der Bezirksliga Braunschweig 1

– Foto: Timo Babic

Die Bezirksliga Braunschweig 1 biegt auf die entscheidende Phase der Saison ein und der 27. Spieltag hält mehrere Partien mit erheblicher sportlicher Tragweite bereit. Vor allem im Titelrennen stehen der TSV Hillerse und die SSV Vorsfelde II unter Beobachtung, doch auch im Tabellenkeller spitzt sich die Lage weiter zu. Für den FC Brome könnte dieser Spieltag den Abstieg bedeuten.

Beide Mannschaften mussten zuletzt Rückschläge hinnehmen. Reislingen-Neuhaus kassierte innerhalb von zwei Spielen zehn Gegentore und verlor sowohl gegen FC Schwülper (2:7) als auch gegen Hillerse (1:3). Lupo Martini II unterlag zuletzt dem HSV Hankensbüttel mit 0:2, die Niederlage bedeutete das dritte Spiel ohne Punktgewinn für die Oberliga-Reserve, gegen Reislingen/Neuhaus haben sie jetzt die Chance zum Endspurt nochmal in Fahrt zu kommen. Das Hinspiel gewann Lupo nach früher 3:0-Führung mit 3:2.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr HSV Hankensbüttel Hankensbütte FC Brome 1919 FC Brome 15:00 PUSH

HSV Hankensbüttel (3.) – FC Brome (15.) Die Rollen scheinen vor dieser Begegnung klar verteilt. Hankensbüttel festigte zuletzt mit dem 2:0 bei Lupo Martini Wolfsburg II Rang drei, erzielte in der Rückrunde schwankende Ergebnisse. Brome verlor dagegen jüngst 0:3 gegen Hillerse und steckt mit nur 20 Punkten tief im Tabellenkeller fest, sollte alles gegen Brome laufen, war es das mit der Bezirksliga für sie. Das Hinspiel entschied der HSV erst spät durch das Tor von Hardel in der 83. Minute mit 1:0 für sich.

VfB Fallersleben II (11.) – TV Jahn Wolfsburg (16.) Die Gastgeber gehen mit Rückenwind in die Partie. Durch das 2:1 beim FC Brome verschaffte sich Fallersleben II zuletzt viel Luft im Abstiegskampf. Schlusslicht TV Jahn Wolfsburg wartet dagegen weiterhin auf den ersten Saisonsieg und holte bislang lediglich zwei Punkte. Bereits das Hinspiel verlief deutlich: Damals gewann der VfB mit 3:0.

SSV Vorsfelde II (2.) – VfR Wilsche-Neubokel (14.) Für die SSV Vorsfelde II zählt im Aufstiegsrennen nur ein Sieg. Der Tabellenzweite liegt neun Punkte hinter Spitzenreiter Hillerse, hat allerdings ein Spiel weniger absolviert und gewann in der Rückrunde bisher jedes Spiel außer eins: das direkte Duell gegen Hillerse. Der VfR Wilsche-Neubokel reist dagegen nach der deutlichen 1:4-Niederlage gegen den WSV Wendschott mit einer schwachen Formkurve an, die letzten fünf Spiele wurden allesamt verlorebn. Das Hinspiel war dennoch turbulent: Beim 3:3 wechselte die Führung mehrfach, ehe Camehl spät für Wilsche ausglich.

So., 10.05.2026, 16:30 Uhr WSV Wendschott Wendschott SV Gifhorn SV Gifhorn 16:30 PUSH

WSV Wendschott (13.) – SV Gifhorn (7.) Der WSV Wendschott hat sich mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen eindrucksvoll im Abstiegskampf zurückgemeldet. Zuletzt gewann die Mannschaft deutlich mit 4:1 beim VfR Wilsche-Neubokel. Der SV Gifhorn kommt dagegen nach der spektakulären 3:5-Niederlage gegen den FC Schwülper mit einer wechselhaften Bilanz nach Wendschott. Bereits das Hinspiel entschied der WSV mit 3:1 für sich.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr TSV Ehmen TSV Ehmen FC Schwülper FC Schwülper 15:00 PUSH

TSV Ehmen (8.) – FC Schwülper (9.) Hier treffen zwei direkte Tabellennachbarn aufeinander, deren Formkurven zuletzt allerdings in unterschiedliche Richtungen verliefen. Ehmen verlor zuletzt 1:2 beim TSV Hehlingen, während Schwülper mit sechs Siegen in Serie zu den Mannschaften der Stunde gehört. Besonders offensiv präsentierte sich der Aufsteiger zuletzt eindrucksvoll: zwölf Tore in den vergangenen beiden Spielen sprechen eine klare Sprache. Das Hinspiel gewann Ehmen allerdings deutlich.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr TSV Hehlingen Hehlingen MTV Isenbüttel Isenbüttel 15:00 PUSH

TSV Hehlingen (12.) – MTV Isenbüttel (5.) Der TSV Hehlingen verschaffte sich mit dem 2:1 gegen TSV Ehmen mal wieder einen Sieg. Isenbüttel musste zuletzt dagegen eine knappe 2:3-Heimniederlage gegen Wahrenholz hinnehmen und verlor den Anschluss an die Spitzengruppe etwas. Das Hinspiel endete dramatisch 3:3, nachdem Amin in der Nachspielzeit für den MTV ausglich. Für beide Mannschaften geht es darum, die zuletzt wechselhaften Ergebnisse zu stabilisieren.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr VfL Wahrenholz Wahrenholz TSV Hillerse Hillerse 15:00 PUSH