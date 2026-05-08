 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Endspurt in der Bezirksliga Braunschweig 1

Spieltag 27 im Überblick

von NB · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Timo Babic

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BZL Braunschw. St. 1
Fallersleben II
Jahn Wolfsb.
FC Schwülper
Hankensbütte

Die Bezirksliga Braunschweig 1 biegt auf die entscheidende Phase der Saison ein und der 27. Spieltag hält mehrere Partien mit erheblicher sportlicher Tragweite bereit. Vor allem im Titelrennen stehen der TSV Hillerse und die SSV Vorsfelde II unter Beobachtung, doch auch im Tabellenkeller spitzt sich die Lage weiter zu. Für den FC Brome könnte dieser Spieltag den Abstieg bedeuten.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SV Reislingen-Neuhaus
SV Reislingen-NeuhausReislingen
Lupo Martini Wolfsburg
Lupo Martini WolfsburgLupo Martini Wolfsburg II
15:00

SV Reislingen-Neuhaus (10.) – Lupo Martini Wolfsburg II (4.)

Beide Mannschaften mussten zuletzt Rückschläge hinnehmen. Reislingen-Neuhaus kassierte innerhalb von zwei Spielen zehn Gegentore und verlor sowohl gegen FC Schwülper (2:7) als auch gegen Hillerse (1:3). Lupo Martini II unterlag zuletzt dem HSV Hankensbüttel mit 0:2, die Niederlage bedeutete das dritte Spiel ohne Punktgewinn für die Oberliga-Reserve, gegen Reislingen/Neuhaus haben sie jetzt die Chance zum Endspurt nochmal in Fahrt zu kommen. Das Hinspiel gewann Lupo nach früher 3:0-Führung mit 3:2.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
HSV Hankensbüttel
HSV HankensbüttelHankensbütte
FC Brome 1919
FC Brome 1919FC Brome
15:00

HSV Hankensbüttel (3.) FC Brome (15.)

Die Rollen scheinen vor dieser Begegnung klar verteilt. Hankensbüttel festigte zuletzt mit dem 2:0 bei Lupo Martini Wolfsburg II Rang drei, erzielte in der Rückrunde schwankende Ergebnisse. Brome verlor dagegen jüngst 0:3 gegen Hillerse und steckt mit nur 20 Punkten tief im Tabellenkeller fest, sollte alles gegen Brome laufen, war es das mit der Bezirksliga für sie. Das Hinspiel entschied der HSV erst spät durch das Tor von Hardel in der 83. Minute mit 1:0 für sich.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
VfB Fallersleben
VfB FallerslebenFallersleben II
TV Jahn Wolfsburg
TV Jahn WolfsburgJahn Wolfsb.
15:00

VfB Fallersleben II (11.) – TV Jahn Wolfsburg (16.)

Die Gastgeber gehen mit Rückenwind in die Partie. Durch das 2:1 beim FC Brome verschaffte sich Fallersleben II zuletzt viel Luft im Abstiegskampf. Schlusslicht TV Jahn Wolfsburg wartet dagegen weiterhin auf den ersten Saisonsieg und holte bislang lediglich zwei Punkte. Bereits das Hinspiel verlief deutlich: Damals gewann der VfB mit 3:0.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SSV Vorsfelde
SSV VorsfeldeSSV Vorsf. II
VfR Wilsche-Neubokel
VfR Wilsche-NeubokelWilsche-Neub
15:00

SSV Vorsfelde II (2.) – VfR Wilsche-Neubokel (14.)

Für die SSV Vorsfelde II zählt im Aufstiegsrennen nur ein Sieg. Der Tabellenzweite liegt neun Punkte hinter Spitzenreiter Hillerse, hat allerdings ein Spiel weniger absolviert und gewann in der Rückrunde bisher jedes Spiel außer eins: das direkte Duell gegen Hillerse. Der VfR Wilsche-Neubokel reist dagegen nach der deutlichen 1:4-Niederlage gegen den WSV Wendschott mit einer schwachen Formkurve an, die letzten fünf Spiele wurden allesamt verlorebn. Das Hinspiel war dennoch turbulent: Beim 3:3 wechselte die Führung mehrfach, ehe Camehl spät für Wilsche ausglich.

So., 10.05.2026, 16:30 Uhr
WSV Wendschott
WSV WendschottWendschott
SV Gifhorn
SV GifhornSV Gifhorn
16:30

WSV Wendschott (13.) – SV Gifhorn (7.)

Der WSV Wendschott hat sich mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen eindrucksvoll im Abstiegskampf zurückgemeldet. Zuletzt gewann die Mannschaft deutlich mit 4:1 beim VfR Wilsche-Neubokel. Der SV Gifhorn kommt dagegen nach der spektakulären 3:5-Niederlage gegen den FC Schwülper mit einer wechselhaften Bilanz nach Wendschott. Bereits das Hinspiel entschied der WSV mit 3:1 für sich.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Ehmen
TSV EhmenTSV Ehmen
FC Schwülper
FC SchwülperFC Schwülper
15:00

TSV Ehmen (8.) – FC Schwülper (9.)

Hier treffen zwei direkte Tabellennachbarn aufeinander, deren Formkurven zuletzt allerdings in unterschiedliche Richtungen verliefen. Ehmen verlor zuletzt 1:2 beim TSV Hehlingen, während Schwülper mit sechs Siegen in Serie zu den Mannschaften der Stunde gehört. Besonders offensiv präsentierte sich der Aufsteiger zuletzt eindrucksvoll: zwölf Tore in den vergangenen beiden Spielen sprechen eine klare Sprache. Das Hinspiel gewann Ehmen allerdings deutlich.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Hehlingen
TSV HehlingenHehlingen
MTV Isenbüttel
MTV IsenbüttelIsenbüttel
15:00

TSV Hehlingen (12.) – MTV Isenbüttel (5.)

Der TSV Hehlingen verschaffte sich mit dem 2:1 gegen TSV Ehmen mal wieder einen Sieg. Isenbüttel musste zuletzt dagegen eine knappe 2:3-Heimniederlage gegen Wahrenholz hinnehmen und verlor den Anschluss an die Spitzengruppe etwas. Das Hinspiel endete dramatisch 3:3, nachdem Amin in der Nachspielzeit für den MTV ausglich. Für beide Mannschaften geht es darum, die zuletzt wechselhaften Ergebnisse zu stabilisieren.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
VfL Wahrenholz
VfL WahrenholzWahrenholz
TSV Hillerse
TSV HillerseHillerse
15:00

VfL Wahrenholz (6.) – TSV Hillerse (1.)

Der Spitzenreiter steht vor einer anspruchsvollen Auswärtsaufgabe. Hillerse gewann zuletzt 3:0 beim FC Brome, womit die Mannschaft ihre dominante Saison mit inzwischen 95 Toren weiter untermauerte. Allerdings trifft der Tabellenführer auf einen formstarken Gegner: Wahrenholz gewann vier der vergangenen sechs Spiele und setzte zuletzt mit dem 3:2 beim MTV Isenbüttel ein weiteres Ausrufezeichen. Das Hinspiel endete spektakulär 4:4, nachdem Hillerse erst in der 90. Minute durch Borgfeld ausglich.