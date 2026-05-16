Endspurt im Abstiegskampf

– Foto: Lorena Pietler

Für die SG Blaues Wunder Hannover zählt im Saisonfinale jeder Punkt. Vor dem Auswärtsspiel beim TSV Kirchrodespricht Trainer Leon Erler offen über den Druck im Abstiegskampf – und über die Bedeutung der Partie.

Trotz der tabellarischen Situation warnt Trainer Leon Erler davor, den Gegner zu unterschätzen. Bereits das Hinspiel sei ein Warnsignal gewesen. „Gegen Kirchrode haben wir uns schon im Hinspiel extrem schwergetan und damals nur 0:0 gespielt“, sagte Erler. Deshalb wisse man genau, „dass man auch solche Spiele erst einmal gewinnen muss.“

Die Ausgangslage für die SG Blaues Wunder Hannover ist klar: Drei Spieltage vor Saisonende steht die Mannschaft weiter mitten im Abstiegskampf der Bezirksliga Hannover Staffel 2. Mit 30 Punkten belegt Blaues Wunder derzeit Rang vierzehn und reist nun zum Vorletzten TSV Kirchrode.

Die Bedeutung der Partie ist für den Trainer dennoch eindeutig. „Es sind noch drei Spiele zu spielen und wir brauchen Punkte – am besten natürlich drei“, sagte Erler. Gerade im Saisonendspurt gebe es keine Ausreden mehr: „Wenn man die Klasse halten möchte, dann musst du gegen einen Gegner, der zwar rechnerisch vielleicht noch nicht abgestiegen ist, aber faktisch kurz davorsteht, eben auf Sieg spielen.“

Blaues Wunder reist allerdings nicht sorgenfrei nach Kirchrode. Nach dem jüngsten 1:1 beim MTV Engelbostel-Schulenburg, bei dem der späte Ausgleich erst in der Nachspielzeit fiel, hat sich die personelle Situation weiter verschärft. „Nach dem Spiel am Mittwoch haben wir erneut ein oder zwei verletzte Spieler verloren“, erklärte Erler. Trotzdem sei die Zielsetzung eindeutig: „Am Ende des Tages zählt nur, dass wir auf drei Punkte spielen müssen.“

Der Trainer sieht in der Partie zugleich die Chance, sich eine gute Ausgangsposition für die letzten Wochen zu verschaffen. „Wenn wir am Sonntag gewinnen, dann haben wir vermutlich alles in der eigenen Hand“, sagte Erler. Schließlich stünden mit dem FC Lehrte und den Sportfreunden Anderten noch direkte Duelle gegen Konkurrenten im Tabellenkeller an.

Genau diese Ausgangslage wolle sich seine Mannschaft nun erarbeiten. „Dafür werden wir gegen Kirchrode aber vermutlich unbedingt drei Punkte brauchen“, sagte Erler. „Und ich hoffe natürlich, dass wir uns diese am Sonntag holen können.“

Anstoß der Partie zwischen dem TSV Kirchrode und der SG Blaues Wunder Hannover ist am Sonntag um 15 Uhr.