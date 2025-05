Endspurt für Pirkensee-Ponholz

Die Saison in der Kreisliga 2 neigt sich dem Ende entgegen. Für den ATSV Pirkensee-Ponholz steht am Wochenende das vorletzte Spiel dieser Punkterunde an. Dabei geht es am Sonntag zu Hause um 15 Uhr gegen den ASV Undorf, der kürzlich noch den Trainer ausgetauscht hat. Der Saisonabschluss findet dann nächste Woche bei der SG Painten statt. Im Interview spricht Alper Sökmez über diese Spielzeit beim ATSV:

Alper Sökmez: In der ersten Saisonphase waren wir richtig gut drauf – die Ergebnisse haben gepasst, und die Trainingsbeteiligung war stets hoch. Leider konnten wir diesen positiven Zustand nicht aufrechterhalten. Insbesondere gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel, die wenig für das Spiel gemacht und eigentlich nur verteidigt haben, konnten wir nicht die Punkte holen, die wir für ganz oben gebraucht hätten. Hinzu kam brutales Verletzungspech. Mit zwei bis drei Ausfällen muss man immer rechnen, aber wenn es acht bis neun Spieler trifft, kannst du das in der Kreisliga nicht mehr kompensieren. Außerdem gab es einen Wechsel des Trainers und des sportlichen Leiters. Aber das soll keine Ausrede sein – im Endeffekt sind wir selbst schuld.

Auch wenn Du nicht alle Spiele absolvieren konntest, bist Du dennoch der Topscorer Deiner Mannschaft. Wie zufrieden bist Du mit Deiner Bilanz?

Ich würde sie als „okay“ bewerten – da wäre definitiv mehr drin gewesen. Ehrlich gesagt habe ich viel zu viele Chancen liegen lassen und konnte der Mannschaft nicht in dem Maße helfen, wie ich es mir gewünscht hätte. Trotzdem bin ich sehr froh, dass mit Vlad, Kronawitter und Resch richtig gute Fußballer ebenfalls ordentlich gescort haben.

Aktuell habt Ihr 37 Punkte gesammelt. Bei noch zwei ausstehenden Spielen ist das bereits eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr. Hat dieser Stand kurz vor Ende der Saison Deine Erwartungen erfüllt?

Hier kann ich mit einem klaren NEIN antworten. Dieses Jahr wäre in puncto Punkteausbeute und Platzierung deutlich mehr drin gewesen. Ohne die Liga schlechtreden zu wollen – mit der vorhandenen Qualität wäre ein Platz in den Top 2 auf jeden Fall möglich gewesen. Ich denke, dass der Weg von PiPo in den nächsten ein bis zwei Jahren in die Bezirksliga führen muss, um möglichst alle jungen und talentierten Spieler an Bord zu halten.

Derzeit laufen bereits die Planungen für die neue Spielzeit. Hast Du schon entschieden, wie es für Dich sportlich weitergeht?

Es laufen aktuell Gespräche – eine finale Entscheidung gibt es tatsächlich noch nicht. Fakt ist: Ich gehöre nicht mehr zu den Jüngsten. Daher muss ich für mich persönlich entscheiden, wie und in welcher Liga ich meine letzten zwei bis drei Jahre als aktiver Fußballer verbringen möchte.