Endspurt: Eintracht U23 kämpft um Luft im Tabellenkeller

– Foto: Lennart Blömer

Es ist ein stiller Moment nach dem Osterwochenende, ein kurzes Durchatmen vor der entscheidenden Phase der Saison. Die U23 von Eintracht Braunschweig hat sich nach dem torlosen Remis beim SV Holthausen Biene gesammelt, Kräfte gebündelt – und richtet nun den Blick nach vorn. Sechs Spiele bleiben, sechs Gelegenheiten, den Klassenerhalt in der Oberliga Niedersachsen zu sichern.

Am Sonntag (14 Uhr) gastiert mit dem SV Wilhelmshaven ein Gegner an der Hamburger Straße, der selbst noch nicht durch ist. Mit 32 Punkten stehen die Gäste auf Rang acht – ein trügerischer Vorsprung. Denn sollte die Eintracht gewinnen, wäre man punktgleich. Ein Spiel, das mehr ist als ein Duell zweier Teams aus dem Tabellenmittelfeld – es ist ein direktes Ringen um Abstand zur Gefahrenzone.

Die Lage ist angespannt, aber keineswegs aussichtslos. Mit 29 Punkten rangiert die Mannschaft von Ken Reichel auf Platz zwölf – nur drei Zähler trennen die Löwen vom ersten Abstiegsrang. Der Blick auf die Tabelle offenbart ein dicht gedrängtes Mittelfeld, in dem jeder Spieltag die Statik verschieben kann. Genau darin liegt auch die Chance.

Wilhelmshaven reist dabei mit einer frischen Niederlage an: Gegen den Heeslinger SC setzte es zuletzt ein 0:1, entschieden durch einen Foulelfmeter von Terry Becker. Auch die Eintracht konnte am vergangenen Spieltag offensiv keine Akzente setzen, blieb beim 0:0 in Biene ohne Treffer. Zwei Mannschaften also, die auf der Suche nach Effizienz sind – und genau darin den Schlüssel zum Erfolg finden müssen.

Hinspiel als Mahnung

Das erste Aufeinandertreffen dieser Saison dient dabei als warnendes Beispiel. In Wilhelmshaven unterlag die Eintracht mit 1:3, einzig Jona Renner traf für die Blau-Gelben. Eine Partie, in der sich die Unterschiede in der Chancenverwertung deutlich zeigten – ein Muster, das sich nicht wiederholen darf.

Nun aber geht es nicht um Vergangenes, sondern um die Gegenwart. Um Punkte, die im engen Tabellenkeller doppelt zählen. Und um die Frage, wer im Saisonendspurt die Nerven behält.