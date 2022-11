Endspurt der Wochentagsspiele Zweitrundenspiele im Wiesbadener Pokal und ein Knüller im RTK-Cup stehen an

Wiesbaden/Rheingau-Taunus . Endspurt in Sachen Wochentagsspiele bei den heimischen Fußballern. In Runde drei des Rheingau-Taunus-Pokals steht mit der Partie FC Waldems gegen SV Niederseelbach der Knüller der Top-Kreisoberligisten auf dem Plan (Do., 20 Uhr). Parallel steigt die Kreisoberligapartie TuS Beuerbach gegen FC Kiedrich.