Endspurt beginnt: Kommt Drochtersen nochmal an Meppen ran?

– Foto: Jörg Struwe

Am 29. Spieltag der Regionalliga Nord spitzt sich die Lage in fast allen Tabellenzonen weiter zu. Während ganz oben um Aufstiegsträume und Verfolgerrollen gerungen wird, kämpfen unten mehrere Mannschaften mit letzter Kraft gegen den Absturz. Viele Teams kommen mit frischen Wunden oder neuem Mut in dieses Wochenende – und genau das verleiht diesem Spieltag seine besondere Schärfe.

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Für TuS Blau-Weiß Lohne wird die Luft im Tabellenkeller immer dünner. Mit 21 Punkten steht die Mannschaft auf Rang 16 und braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um den Anschluss an die Konkurrenz nicht zu verlieren. Das 0:2 beim VfB Lübeck war ein weiterer Rückschlag in einer ohnehin schwierigen Saison, in der jeder Punkt inzwischen ein kleines Stück Hoffnung bedeutet. Mit dem SSV Jeddeloh kommt allerdings ein Gegner, der vor Selbstvertrauen strotzt. Der Tabellendritte hat beim 5:1 gegen SC Weiche Flensburg 08 seine ganze Wucht gezeigt und unterstrichen, warum er in der Spitzengruppe fest verankert ist. 54 Punkte, Platz drei, ein starkes Torverhältnis – die Gäste reisen mit klarem Anspruch an.

Auch das Hinspiel spricht für Jeddeloh, das die Begegnung mit 2:1 für sich entschied. Für Lohne ist diese Partie damit ein Kraftakt gegen einen gefestigten Gegner, für Jeddeloh die Chance, seine Position im oberen Tabellendrittel weiter zu festigen. Es ist ein Duell, in dem die Gastgeber ums Überleben ringen, während die Gäste ihren starken Lauf fortsetzen wollen. ---

Wenn der Tabellenzweite auf den Tabellenvierten trifft, braucht es keine große Dramaturgie mehr – sie ist längst da. SV Drochtersen/Assel geht mit 61 Punkten als erster Verfolger von Spitzenreiter SV Meppen in dieses Heimspiel und hat nach dem späten 3:2-Erfolg beim Bremer SV erneut seine Nervenstärke bewiesen. Diese Mannschaft lebt, auch in den späten Minuten. Der VfB Oldenburg steht bei 53 Punkten und hat mit dem 3:1 gegen den 1. FC Phönix Lübeck ebenfalls ein klares Zeichen gesetzt. Trotz drei Spielen weniger als Drochtersen bleibt Oldenburg ein Team mit Gewicht im oberen Tableau. Die Gäste haben sich in eine Position gebracht, aus der sie Druck nach oben erzeugen können. Das Hinspiel war ein wildes 4:3 für Drochtersen/Assel, also ein Spiel voller Wendungen und Intensität. Genau das macht auch das Rückspiel so reizvoll. Drochtersen will den zweiten Platz behaupten und den Spitzenreiter weiter jagen, Oldenburg will den Abstand verkürzen und ein Ausrufezeichen im Rennen um die besten Plätze setzen. Viel mehr Spitzenspiel geht in dieser Konstellation kaum. ---

Sa., 11.04.2026, 13:30 Uhr SC Weiche Flensburg 08 Weiche FL 08 Bremer SV Bremer SV 13:30 live PUSH

Für SC Weiche Flensburg 08 ist dieses Heimspiel eine Prüfung der Widerstandskraft. Nach dem deutlichen 1:5 beim SSV Jeddeloh steht die Mannschaft mit 35 Punkten auf Platz zehn und will unbedingt eine Reaktion zeigen. Das Ziel ist klar: die eigene Saison stabilisieren und sich aus den unruhigen Bereichen der Tabelle heraushalten. Der Bremer SV reist als Siebter mit 40 Punkten an, allerdings nach einer bitteren 2:3-Niederlage gegen SV Drochtersen/Assel, die erst tief in der Nachspielzeit entschieden wurde. Gerade solche Niederlagen können an einem Team nagen – oder neue Energie freisetzen. Bremen wird in Flensburg beweisen wollen, dass die Mannschaft im Rennen um die obere Tabellenhälfte weiter ernst zu nehmen ist. Das Hinspiel endete 2:2, zudem sahen damals beide Teams jeweils eine Rote Karte. Schon das unterstreicht, wie eng und leidenschaftlich dieses Duell geführt werden kann. Weiche Flensburg braucht ein Signal der Erholung, der Bremer SV ein Signal der Stabilität. Die Voraussetzungen sprechen für eine intensive, umkämpfte Partie mit großer Bedeutung für beide Seiten. ---

Diese Begegnung verspricht hohe sportliche Spannung, weil beide Teams in unmittelbarer Nachbarschaft der Tabelle stehen. Der 1. FC Phönix Lübeck ist Sechster mit 41 Punkten, Hannover 96 II rangiert mit ebenfalls 41 Punkten auf Platz fünf. Es ist also ein direktes Duell auf Augenhöhe – mit der Chance, sich im engen Mittelfeld entscheidend nach vorne abzusetzen. Für Phönix Lübeck war das 1:3 beim VfB Oldenburg ein Dämpfer. Nach einer insgesamt stabilen Saison soll nun vor heimischem Publikum die passende Antwort folgen. Hannover 96 II reist dagegen mit frischem Rückenwind an, nachdem die Mannschaft bei Altona 93 mit 4:2 gewann und damit ihre Offensivkraft eindrucksvoll unter Beweis stellte. Das Hinspiel gewann Phönix Lübeck mit 2:0, außerdem kassierte Hannover 96 II damals eine Gelb-Rote Karte. Auch deshalb dürfte bei den Gästen der Wille zur Korrektur groß sein. Es ist ein Spiel zweier Teams mit ähnlicher Ausgangslage, aber unterschiedlicher Gefühlslage nach dem vergangenen Wochenende. Genau darin liegt seine besondere Würze. ---

Sa., 11.04.2026, 14:00 Uhr FSV Schöningen Schöningen Altona 93 Altona 93 14:00 PUSH

Für den FSV Schöningen ist dieses Heimspiel eine große Gelegenheit. Als Tabellen-13. mit 29 Punkten kann der Aufsteiger einen direkten Konkurrenten weiter auf Distanz halten und den Blick etwas beruhigter nach vorne richten. Das 2:2 bei Hamburger SV II war ein Achtungserfolg, weil die Mannschaft sich spät noch belohnte und Moral zeigte. Altona 93 steckt mit 19 Punkten auf dem letzten Platz und braucht dringend Punkte, um sich gegen den drohenden Abstieg zu stemmen. Das 2:4 gegen Hannover 96 II war die nächste schmerzhafte Niederlage in einer Saison voller Rückschläge. Jeder Spieltag wird für den Aufsteiger nun zur Prüfung von Mut, Nerven und Überzeugung. Das Hinspiel war mit 4:0 eine klare Angelegenheit für Schöningen. Das verschafft den Gastgebern nun psychologischen Rückenwind, ändert aber nichts an der Brisanz der Lage. Schöningen kann sich mit einem Sieg Luft verschaffen, Altona 93 kämpft um die vielleicht letzte realistische Perspektive im Tabellenkeller. Mehr Dringlichkeit ist kaum denkbar. ---

Der BSV Kickers Emden steht mit 32 Punkten auf Rang zwölf und hat damit ein Polster, das beruhigt, aber keineswegs Sicherheit garantiert. Weil die Konkurrenz im Keller drängt, ist dieses Heimspiel von großer Bedeutung. Gegen einen direkten Konkurrenten kann Emden die eigene Position festigen und einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen. FC St. Pauli II kommt mit 19 Punkten als Vorletzter nach Emden, aber nicht ohne frisches Selbstvertrauen. Das 3:2 gegen den HSC Hannover war ein dringend benötigter Erfolg und ein Zeichen, dass sich die Mannschaft noch längst nicht aufgegeben hat. Gerade in solchen Momenten können junge Teams gefährlich werden, weil sie mit neuem Glauben antreten. Das Hinspiel endete 1:1. Das zeigt, wie eng diese Konstellation schon damals war – und wie viel Spannung nun wieder in diesem Duell steckt. Für Kickers Emden ist es die Chance, Distanz zwischen sich und die Abstiegszone zu bringen. Für St. Pauli II ist es eine Gelegenheit, den Kampf um den Klassenerhalt noch einmal mit Nachdruck zu eröffnen. ---

Sa., 11.04.2026, 16:00 Uhr HSC Hannover HSC Hannover SV Meppen SV Meppen 16:00 live PUSH

Die Rollen in dieser Begegnung sind klar verteilt, und gerade das macht den Druck auf beiden Seiten so gewaltig. Der HSC Hannover steht als Tabellen-14. mit 24 Punkten tief im Abstiegskampf und musste beim 2:3 gegen FC St. Pauli II einen bitteren Rückschlag hinnehmen. Jeder verpasste Punkt schmerzt nun doppelt. Mit dem SV Meppen reist der souveräne Spitzenreiter an. 68 Punkte, 84 erzielte Tore, nur zwei Niederlagen – die Zahlen sprechen für sich. Der 4:1-Erfolg gegen FC Eintracht Norderstedt war ein weiterer Ausdruck der großen Konstanz dieses Teams. Meppen marschiert mit Autorität durch diese Saison und will sich auch auswärts keine Blöße geben. Das Hinspiel gewann Meppen mit 6:0, zudem sah der HSC Hannover damals eine Rote Karte. Das sind deutliche Vorzeichen, aber sie erhöhen zugleich die Spannung: Kann der Außenseiter diesmal heftiger widerstehen? Oder setzt der Tabellenführer seinen Lauf ungebremst fort? Für HSC Hannover ist es ein Spiel unter maximalem Druck, für Meppen ein weiterer Schritt in Richtung Ziel. ---

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr VfB Lübeck VfB Lübeck SV Werder Bremen Werder II 14:00 PUSH

Der VfB Lübeck hat sich mit dem 2:0 gegen TuS Blau-Weiß Lohne neues Selbstvertrauen geholt und steht mit 36 Punkten auf Rang neun. Nach einer Saison mit Schwankungen soll nun Konstanz folgen. Vor eigenem Publikum bietet sich die Chance, den Abstand zu den Teams vor ihnen zu verkürzen und den positiven Trend zu bestätigen. SV Werder Bremen II liegt mit 33 Punkten auf Platz elf und befindet sich in Reichweite. Die Bremer haben damit ebenfalls die Möglichkeit, sich mit einem Erfolg in der Tabelle nach vorne zu orientieren. Das macht diese Begegnung so interessant: Beide Mannschaften stehen nicht unter dem ganz großen existenziellen Zwang, aber beide können mit einem Sieg neue Perspektiven eröffnen. Das Hinspiel war mit 4:0 eine klare Angelegenheit für Werder II, zudem kassierte VfB Lübeck damals eine Rote Karte. Genau daraus speist sich nun ein deutlicher Reiz dieser Partie. Lübeck will Wiedergutmachung und den nächsten Heimerfolg, Bremen will den direkten Konkurrenten auf Abstand halten. Vieles deutet auf ein enges, energiegeladenes Duell hin. ---

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt Norderstedt Hamburger SV Hamburger SV II 14:00 PUSH

Für FC Eintracht Norderstedt ist dieses Heimspiel von immenser Bedeutung. Mit 23 Punkten auf Rang 15 steckt die Mannschaft tief im Abstiegskampf und muss nach dem 1:4 beim SV Meppen dringend eine Antwort geben. Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos – vorausgesetzt, Norderstedt beginnt nun, direkte Duelle für sich zu entscheiden. Der Hamburger SV II steht mit 40 Punkten auf Platz acht und gehört zu den Mannschaften der Liga, die sich im sicheren Mittelfeld eingerichtet haben, ohne ganz nach oben greifen zu können. Das 2:2 gegen den FSV Schöningen war dennoch ein kleiner Dämpfer, weil im Heimspiel mehr drin war. Nun will der HSV-Nachwuchs auswärts wieder zielstrebiger auftreten. Das Hinspiel endete 2:2, außerdem sah Hamburger SV II damals eine Rote Karte. Auch daraus lässt sich ablesen, wie umkämpft diese Begegnung sein kann. Norderstedt braucht im Überlebenskampf jeden Punkt, Hamburger SV II will die eigene Tabellenposition festigen. Es ist ein Nordduell, in dem sich Dringlichkeit und sportlicher Ehrgeiz auf besondere Weise verdichten.