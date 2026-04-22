Endspurt an der Weser

Die Ausgangslage spricht auf den ersten Blick für die Wolfsburgerinnen. In der bisherigen Bilanz dominieren die Grün-Weißen das Duell deutlich – zahlreiche Siege in Liga und Pokal unterstreichen die Favoritenrolle. Auch das Hinspiel der laufenden Saison entschied der VfL mit 4:2 für sich. Ein weiterer Erfolg könnte nicht nur die eigene Position festigen, sondern auch den Abstand auf die Konkurrenz vergrößern. Besonders im Blick: Rang drei und die Verfolgergruppe im Kampf um die internationalen Plätze.

Heimstarke Bremerinnen als Herausforderung Doch die Aufgabe an der Weser ist alles andere als einfach. Der SV Werder Bremen Frauen präsentiert sich vor heimischem Publikum äußerst stabil. In dieser Saison ist das Team im eigenen Stadion noch ungeschlagen und zählt zu den stärksten Heimteams der Liga. Die Mannschaft aus Bremen bringt zudem offensive Qualität mit und zeigte zuletzt beim 2:1-Erfolg gegen die SGS Essen, dass sie auch gegen direkte Konkurrenz bestehen kann. Für die Gastgeberinnen ist es die Chance, im Saisonfinale noch einmal Druck auf die oberen Tabellenplätze auszuüben.