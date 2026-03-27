Endspiele um Aufstieg und Abstieg in der Kreisklasse 6 Kreisklasse entscheidet sich von Christian Scharl · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

FB KK Zorneding (rot) Kopfball Felix Mühlhölzl , --- vs Glonn Jonathan Amnetsbichler und Nr.2 Dennis Mini – Foto: Sro

In der Kreisklasse 6 stehen wichtige Partien an. Glonn, Poing, Kirchseeon und Grafing kämpfen um ihre Saisonziele im Aufstiegs- und Abstiegskampf.

Auf die Glonner kommt ein weiteres Endspiel im Kampf um den Ligaerhalt zu. Denn für die Gäste aus Hohenlinden steht nach dem 0:1 vergangene Woche gegen Poing einiges auf dem Spiel. Sollten Sebastian Ittlinger und sein Team erneut eine Nullnummer abliefern, wäre der Aufstiegs-Relegationsplatz wohl außer Reichweite. Dagegen ist unten der ASV bereits sechs Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Dennoch ist Spielertrainer Kosta Fotiadis zuversichtlich: „Die Grippewelle scheint rum zu sein.“ Er habe die Qual der Wahl. „Ab sofort spielen wir nur auf Sieg“, kündigte Fotiadis an. Hohenlinden sieht er als „harten Gegner“ mit „harter Spielweise“. Trotzdem wähnt er sein Team nicht als Absteiger, gibt aber zu: „Es wird immer dunkler am Ende des Tunnels, aber die Lichter sind noch nicht aus.“ Die Favoritenrolle ist klar: Der TSV Poing strebt dem Aufstieg in die Kreisliga entgegen, der VfB II muss auf der Hut vor den Abstiegsrängen sein. Die jüngste 1:5-Niederlage bot keinen Grund zu Optimismus. Vielleicht hilft die Erinnerung ans 0:0 im Hinspiel. Bei den Platzherren ist dagegen eitel Sonnenschein angesagt, alle drei Herrenteams mischen kräftig mit um den Aufstieg. Bei der Ersten fällt zwar Spielertrainer Stefan de Prato aus, Florent Bobaj und Denis Marevci nehmen erst einmal angeschlagen auf der Ersatzbank Platz. „Wir haben aber einen großen Kader“, setzt de Prato auf die Ersatzleute. Mit einem Platzproblem schlägt sich der TSV übrigens noch herum. Auf dem Kunstrasenfeld sind Schäden aufgetreten. Bis auf Weiteres kann dieses nicht bespielt werden.