Endspiele um Aufstieg und Abstieg in der Kreisklasse 6

In der Kreisklasse 6 stehen wichtige Partien an. Glonn, Poing, Kirchseeon und Grafing kämpfen um ihre Saisonziele im Aufstiegs- und Abstiegskampf.
Auf die Glonner kommt ein weiteres Endspiel im Kampf um den Ligaerhalt zu. Denn für die Gäste aus Hohenlinden steht nach dem 0:1 vergangene Woche gegen Poing einiges auf dem Spiel. Sollten Sebastian Ittlinger und sein Team erneut eine Nullnummer abliefern, wäre der Aufstiegs-Relegationsplatz wohl außer Reichweite. Dagegen ist unten der ASV bereits sechs Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Dennoch ist Spielertrainer Kosta Fotiadis zuversichtlich: „Die Grippewelle scheint rum zu sein.“ Er habe die Qual der Wahl. „Ab sofort spielen wir nur auf Sieg“, kündigte Fotiadis an. Hohenlinden sieht er als „harten Gegner“ mit „harter Spielweise“. Trotzdem wähnt er sein Team nicht als Absteiger, gibt aber zu: „Es wird immer dunkler am Ende des Tunnels, aber die Lichter sind noch nicht aus.“
Die Favoritenrolle ist klar: Der TSV Poing strebt dem Aufstieg in die Kreisliga entgegen, der VfB II muss auf der Hut vor den Abstiegsrängen sein. Die jüngste 1:5-Niederlage bot keinen Grund zu Optimismus. Vielleicht hilft die Erinnerung ans 0:0 im Hinspiel. Bei den Platzherren ist dagegen eitel Sonnenschein angesagt, alle drei Herrenteams mischen kräftig mit um den Aufstieg. Bei der Ersten fällt zwar Spielertrainer Stefan de Prato aus, Florent Bobaj und Denis Marevci nehmen erst einmal angeschlagen auf der Ersatzbank Platz. „Wir haben aber einen großen Kader“, setzt de Prato auf die Ersatzleute. Mit einem Platzproblem schlägt sich der TSV übrigens noch herum. Auf dem Kunstrasenfeld sind Schäden aufgetreten. Bis auf Weiteres kann dieses nicht bespielt werden.
Die Zielsetzung des ATSV Kirchseeon vor dem Heimspiel gegen den FC Dreistern Neutrudering ist klar: Die Lücke muss geschlossen werden. Möchte die Mannschaft von Trainer Dimitrios Georgakopoulos noch den Relegationsplatz um den Aufstieg angreifen, braucht es einen Sieg. Insofern handelt es sich bereits Ende März um ein vorgezogenes Endspiel. Auf eben jenem Relegationsplatz liegt derzeit der FC Dreistern und hat im Vergleich zum ATSV bei fünf Punkten Vorsprung und einem Spiel mehr in der Hinterhand die deutlich besseren Karten.. „Der Zeitpunkt des Spiels ist sehr wichtig und entscheidend. Mit einem Sieg können wir weiterhin auf den zweiten Platz hoffen, eine Niederlage würde uns noch weiter entfernen. Wir wollen die drei Punkte und ich glaube, dass wir es schaffen können, wenn wir einen guten Tag haben“, so Georgakopoulos.
Während die Grafinger noch den Hoffnungsstreifen einer möglichen Aufstiegs-Relegation am Himmel der Kreisklasse 6 sehen, ackern die Gäste aus Hohenbrunn, um nicht vom Abstiegssog erfasst zu werden. An Motivation sollte es also auf beiden Seiten nicht fehlen. Wobei der Druck wohl mehr auf den Hohenbrunnern lasten dürfte, die nur aufgrund des besseren Torverhältnisses nicht auf dem Abstiegs-Relegationsplatz liegen. Grafing dagegen kann sich eventuell Rang zwei zurückholen, muss aber nicht, wie Abteilungsleiter Stefan Pfeifer auf der Jahreshauptversammlung unter der Woche versicherte. „Nach der Saison gibt’s auch noch eine Saison, wenngleich es unser Ziel bleibt, aufzusteigen.“ Dass die Mannschaft sportlich auf dem richtigen Weg ist, betonte Pfeifer ausdrücklich: „Was ihr zuletzt in Forstinning gespielt habt (5:1 – d. Red.), hat richtig gut ausgeschaut.“