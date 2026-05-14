Endspiele im Keller, Pflichtaufgaben an der Spitze

Den Auftakt des Spieltags bestreiten SV Eintracht Alt Ruppin und FC Schwedt 02. Alt Ruppin steht mit 23 Punkten auf Rang elf und befindet sich damit in einem unangenehmen Niemandsland zwischen Mitteltabelle und Abstiegszone – bei einem Torverhältnis von 40:66 ist die Defensive ein echtes Problem. FC Schwedt 02 hingegen belegt mit 39 Punkten aus 25 Spielen Rang sechs und hat mit 67:50 Toren eine deutlich positivere Bilanz. Die Schwedter sind in dieser Saison eine der stabileren Mannschaften der Liga und kämpfen um einen einstelligen Tabellenplatz.

Das Hinspiel endete 4:4 – ein torreiches, dramatisches Unentschieden, das die Offensivstärke beider Teams andeutete. Alt Ruppin wird dieses Mal auf eigenem Platz alles geben müssen, um Punkte zu holen. Für Schwedt geht es darum, die obere Tabellenhälfte zu festigen. Ein weiteres torreaches Duell ist nicht ausgeschlossen.

Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr Angermünder FC Angermünde FC 98 Hennigsdorf Hennigsdorf 15:00 PUSH

Ein Kellerduell mit großer Sprengkraft: Angermünder FC empfängt FC 98 Hennigsdorf. Angermünde steht auf Rang zwölf mit 21 Punkten aus 24 Spielen – das Torverhältnis von 31:74 ist das schlechteste der gesamten Liga und offenbart die strukturellen Probleme dieser Mannschaft. Hennigsdorf belegt mit 24 Punkten aus ebenfalls 24 Spielen Rang zehn, ist also nur knapp besser aufgestellt. Beide Teams haben denselben Gegner: den Abstieg. Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit: Hennigsdorf gewann mit 5:0 und ließ Angermünde keine Chance. Nun empfängt Angermünde den Kontrahenten zu Hause – und braucht dringend Zähler, um nicht vollends in den Abstiegssog zu geraten. Hennigsdorf reist mit dem Selbstvertrauen einer Mannschaft an, die das direkte Duell bereits klar für sich entschieden hat.

Ebenfalls um 15:00 Uhr treffen SV 1920 Zehdenick und BSC Fortuna Glienicke aufeinander – ein weiteres Duell aus dem unteren Tabellenbereich. Zehdenick steht auf Rang 15 mit lediglich 17 Punkten aus 25 Spielen und ist damit in akuter Abstiegsgefahr. Die Bilanz von 4 Siegen, 8 Unentschieden und 13 Niederlagen zeigt, wie schwer sich die Zehdenicker in dieser Saison tun. Glienicke liegt mit 25 Punkten aus 24 Spielen auf Rang neun, hat aber mit 54:79 Toren eine alarmierende Defensive. Das Hinspiel gewann Glienicke deutlich mit 5:1. Für Zehdenick ist diese Partie eine der letzten Gelegenheiten, den Abstieg noch abzuwenden – jeder Punkt zählt. Glienicke wiederum möchte den Abstand nach unten vergrößern und die eigene Lage stabilisieren. Ein Sieg für Zehdenick wäre eine kleine Sensation.

Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr Schönower SV 1928 Schönower SV Fortuna Babelsberg Fortuna Babg 15:00 PUSH

Mit Schönower SV 1928 gegen Fortuna Babelsberg treffen zwei Mannschaften aus unterschiedlichen Tabellenregionen aufeinander. Schönower SV steht auf einem starken fünften Platz mit 47 Punkten aus 25 Spielen und hat mit 50:33 Toren eine solide Bilanz. Fortuna Babelsberg hingegen kämpft auf Rang acht mit nur 28 Punkten und einem Torverhältnis von 40:54 darum, nicht in den Abstiegskampf hineingezogen zu werden. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit: Schönower SV gewann mit 4:0 und dominierte Babelsberg nach Belieben. Nun kommt es zum Rückspiel – und Schönowe hat die Chance, den fünften Tabellenplatz weiter abzusichern. Babelsberg braucht dagegen dringend Punkte, um den Abstand zur Gefahrenzone zu vergrößern. Die Vorzeichen stehen klar für den Gastgeber.

Eine interessante Konstellation bietet das Duell zwischen FV Preussen Eberswalde und SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse. Eberswalde belegt mit 39 Punkten aus 25 Spielen Rang sieben und hat mit 56:50 Toren eine ausgeglichene Bilanz – eine solide Mittelfeldposition. Neustadt/Dosse liegt auf Rang 13 mit 20 Punkten aus 24 Spielen und einem Torverhältnis von 56:73 – offensiv durchaus gefährlich, aber defensiv anfällig. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit zugunsten von Neustadt/Dosse: 6:1 – ein Ergebnis, das überrascht und zeigt, wie unberechenbar diese Liga ist. Eberswalde wird nun auf eigenem Platz eine Reaktion zeigen wollen. Neustadt hingegen reist mit dem Rückenwind dieses hohen Hinspielsiegs an, steht aber mit dem Rücken zur Wand, was den Abstiegskampf betrifft.

Sa., 16.05.2026, 15:00 Uhr SG Bornim SG Bornim FSV Bernau FSV Bernau 15:00 PUSH

Ein weiteres Duell mit klaren Rollenverteilungen: SG Bornim empfängt FSV Bernau. Bornim steht auf Rang 16 mit nur 17 Punkten aus 25 Spielen – und damit ganz unten in der Tabelle. Das Torverhältnis von 44:76 spricht eine deutliche Sprache. Bernau hingegen ist mit 52 Punkten aus 25 Spielen auf Rang vier eine der stärksten Mannschaften der Liga und hat mit 64:41 Toren eine komfortable Bilanz. Das Hinspiel gewann Bernau souverän mit 4:0. Für Bornim ist jedes Spiel ein Endspiel – der Abstieg droht akut. Bernau reist mit breiter Brust an und wird versuchen, den vierten Tabellenplatz zu festigen und den Anschluss an die Top drei zu halten. Ein Sieg Bornims wäre die große Überraschung des Spieltags.

Den Abschluss des Spieltags bildet das Duell zwischen FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 und SG Einheit Zepernick 1925 – und auch hier sind die Rollen klar verteilt. Concordia steht auf Rang 14 mit 18 Punkten aus 24 Spielen und hat mit 29:54 Toren die offensivschwächste Mannschaft der Liga. Zepernick hingegen liegt auf einem hervorragenden dritten Platz mit 53 Punkten aus 25 Spielen und einem Torverhältnis von 70:39 – eine der formstärksten Mannschaften der Landesliga Nord. Das Hinspiel gewann Zepernick klar mit 3:0. Concordia steht mit dem Rücken zur Wand und braucht jeden möglichen Punkt, um nicht abzusteigen. Zepernick hingegen verfolgt eigene Ambitionen: Mit 53 Punkten ist der Rückstand auf Tabellenführer SV Viktoria zwar groß, aber der dritte Platz und die damit verbundene sportliche Ehre sind es wert, ihn zu verteidigen. Für Concordia beginnt am Samstag ein weiteres Endspiel.