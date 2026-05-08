Endspiel unter Flutlicht: Turu 80 kämpft im Derby ums Überleben

Die Zukunft von TuRU Düsseldorf entscheidet sich unter Flutlicht. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

„Alles oder nichts“ heißt es für TuRÜ Düsseldorf am Freitagabend in der Landesliga. Im vorletzten Heimspiel der Saison empfangen die Oberbilker unter Flutlicht den Nachbarn SG Unterrath. Es könnte zugleich das vorerst letzte Stadtderby auf Landesliga-Niveau sein, das im Stadion an der Feuerbachstraße ausgetragen wird. Schließlich droht der Turu der Absturz in die Bezirksliga.

„Für uns ist die Ausgangslage klar, wir müssen punkten, egal wie“, sagt Turus Trainer Francisco Carrasco, der nicht davon ausgeht, vom Lokalrivalen irgendetwas geschenkt zu bekommen. „Ganz im Gegenteil, ich vermute sogar, dass sie extrem motiviert sein werden und uns nach unten schicken wollen.“ Ganz so weit wird es am Freitag noch nicht kommen. Selbst im Falle einer Niederlage wäre die TuRU noch nicht abgestiegen, zumal sich Wülfrath und Bergisch Born am Sonntag auch noch gegenseitig die Punkte abnehmen werden.

Zwar weisen die Mannen von Francisco Carrasco nur drei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer auf. Problematisch ist jedoch, dass die Oberbilker im Vergleich zur Konkurrenz im Tabellenkeller nur noch drei Partien auszutragen haben. Am letzten Spieltag hat die Turu (15. Platz 29 Punkte) spielfrei, während die noch in Reichweite befindlichen Teams von Victoria Mennrath, SSV Bergisch Born und der 1. FC Wülfrath – sie belegen mit jeweils 32 Zählern die Ränge 12 bis 14 – dann allesamt noch die Gelegenheit haben, zu punkten.

Doch klar ist: Eine Pleite können sich die mit dem Rücken zur Wand stehenden Blau-Weißen gar nicht leisten. „Ich glaube auch, dass es dann für sie ganz schwer werden würde“, sagt Unterraths Trainer Daniel Beine, der bemüht ist, im Vorfeld nicht zusätzliches Feuer zu schüren. „Wir fahren nicht mit irgendwelchen Rachegelüsten oder Ähnlichem dort hin. Unser Ansatz ist nicht, die TuRU aus der Liga zu schießen. Für uns geht es einfach darum, dass wir wieder unseren Fußball auf den Platz bringen möchten“, betont der 38-Jährige, der zu Aktivenzeiten mit der SV Hönnepel-Niedermörmter, dem SV Sonsbeck oder dem VfL Rhede einige Male zu Gast an der Feuerbachstraße war.

Für die TuRU dürfte das schon beängstigend genug sein. Denn zu was die SGU in der Lage ist, wenn sie in einen Flow kommt, bekam zuletzt der Tabellenvierte DV Solingen zu spüren, der am Franz-Rennefeld-Weg mit 2:5 unter die Räder kam. Es war bereits das fünfte Ligaspiel in dieser Saison, in der Unterrath mindestens fünf Treffer erzielte. Der TuRU gelang so ein Kunststück bislang noch gar nicht. Wenig überraschend treffen demzufolge am Freitag die drittbeste Offensive (Unterrath) und der zweitschwächste Angriff (TuRU) aufeinander.

Carrasco: TuRU "lebt"

Francico Carrasco sieht sein Team gegen den formstarken Nachbarn dennoch nicht chancenlos. „Die Mannschaft lebt. Und mit der richtigen Moral kann man Berge versetzen“, sagt der Spanier. Mut macht dem 51-Jährigen die Reaktion, die seine Elf am vergangenen Wochenende zeigte. Zwar verpasste es die TuRU beim 2:2 in Amern, noch einen weiteren Klub in den Abstiegskampf zu verwickeln. Doch das Remis nach zwischenzeitlichem 0:2-Rückstand konnte zumindest als kleiner Teilerfolg verbucht werden.

Ein solcher wird den Spielern um Kapitän Lukas Reitz am Freitag allerdings nicht weiterhelfen. Gegen die SG Unterrath muss vor eigenem Publikum ein Sieg her. Daher fordert Francisco seine Kicker auch auf, auf die Zähne zu beißen. „Egal ob mit oder ohne Schmerzmittel, wir brauchen jeden Spieler.“