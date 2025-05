Endspiel um Platz 14 – wer muss in die Relegation?

Die Ausgangslage im Tabellenkeller ist brisant: Der FC Norden hält derzeit Rang 14, doch mit Larrelt/Wybelsum, Ihrhove und Wiesmoor liegen drei Konkurrenten in unmittelbarer Schlagdistanz. Während Strudden und Holtriem als Absteiger feststehen und Esens die Meisterschaft souverän eingefahren hat, bietet der letzte Spieltag dennoch reichlich Spannung – insbesondere im Kampf gegen die Abstiegsrelegation.

TuS Middels (6./42) – VfB Germania Wiesmoor (13./32)

Middels reist mit dem Selbstvertrauen eines 2:1-Sieges in Wallinghausen in die Partie und will die starke Rückrunde abschließen. Für Wiesmoor geht es dagegen ums sportliche Überleben – ein Sieg ist Pflicht, um den Relegationsplatz noch zu verlassen. Im Hinspiel war Middels mit 2:0 erfolgreich. Wiesmoor braucht mindestens ein Remis, um sich eine Chance zu bewahren.