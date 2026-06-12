Endspiel um Kreismeisterschaft wird in Haste ausgespielt

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Die Meister der beiden Osnabrücker Kreiliga-Staffel der TSV Wallenhorst und der TUS Hilter bestreiten am Freitag den 12.06.2026 um 19.00 Uhr

auf der Osterhauskampfbahn in Haste an der Bramstrasse 115 - der Heimstätte des Kreisligisten TUS Haste - das Endspiel um den Titel des Kreismeisters.