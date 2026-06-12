 2026-06-12T06:52:44.557Z

Ligavorschau

Endspiel um Kreismeisterschaft wird in Haste ausgespielt

TUS Hilter tritt auf den TSV Wallenhorst 

von Michael Eggert · Heute, 10:08 Uhr · 0 Leser
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Fupa-Archiv-Foto – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

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Hilter
Wallenhorst
Die Meister der beiden Osnabrücker Kreiliga-Staffel der TSV Wallenhorst und der TUS Hilter bestreiten am Freitag den 12.06.2026 um 19.00 Uhr
auf der Osterhauskampfbahn in Haste an der Bramstrasse 115 - der Heimstätte des Kreisligisten TUS Haste - das Endspiel um den Titel des Kreismeisters.
Die beiden besten Osnabrücker Kreisliga-Teams treffen aufeinander. Das Spiel wird für eine große Zuschauerkullisse sorgen. Spannung ist vorprogrammiert. Der TUS Hilter ist Double-Sieger und hat die Kreisliga-Staffel B eindeutig beherrscht. Am Ende Saison hatte die Mannschaft von Trainer Patrick van der Sanden 13 Punkte Vorsprung auf den Zweitplazierten VFL Kloster Oesede und kehrte nach nur einem Jahr in die Bezirksliga zurück. Im Endspiel stehen sich zwei Teams auf Augenhöhe gegenüber. Der TSV Wallenhorst hat in der Schlußphase der Saison noch BW Hollage abgefangen und ist als Staffelsieger der Kreiliga Osnabrück direkt aufgestiegen. Beide Teams haben vor drei Wochen das Finale um den Kreispokal bestritten, das Hilter deutlich mit 4:1 für sich entscheiden hat.