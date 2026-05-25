Endspiel um die Bezirksliga: Listrup oder Baccum?

Die Ausgangslage ist klar, die Spannung riesig: Am Freitagabend steigt in der Opti-Wohnwelt Emslandliga das direkte Duell um Platz zwei zwischen dem SV Listrup und dem SC Baccum. Während Listrup nach dem 8:1-Kantersieg gegen Haselünne mit breiter Brust ins „Endspiel“ geht, rettete sich Baccum beim 3:3 in Eltern spät einen wichtigen Punkt. Für beide lebt der Traum von der Bezirksliga und selbst Platz drei könnte am Ende noch reichen.

Der SV Listrup präsentierte sich am Freitagabend in beeindruckender Form. Gegen den Haselünner SV feierte die Mannschaft einen deutlichen 8:1-Erfolg und setzte damit ein klares Ausrufezeichen vor dem entscheidenden Spieltag.

Bereits nach 28 Minuten führte Listrup durch Treffer von Christoph Schwis, Jonas Berger und Cedric Lölfing mit 3:0. Zwar verkürzte Niklas Kollakusic nach der Pause auf 3:1, doch danach spielte sich der Gastgeber in einen regelrechten Rausch. Lölfing schnürte seinen Dreierpack, Schwis traf erneut und auch Steffen Kuper sowie Paul Grothaus reihten sich noch in die Torschützenliste ein.

Besonders auffällig: Michael Bünker bereitete gleich zwei Treffer vor und Cedric Lölfing schraubte sein persönliches Torekonto auf 17 Saisontore hoch. Der ganze Verein scheint vor dem direkten Duell elektrisiert. „Der ganze Ort, der ganze Verein ist heiß auf dieses Spiel“, schrieb der Klub nach dem Abpfiff.

Baccum rettet spät einen Punkt in Eltern

Der SC Baccum erlebte dagegen einen deutlich komplizierteren Abend beim SV Eltern. Dabei sah zunächst vieles nach einem souveränen Auswärtssieg aus. David Scholz brachte die Gäste per Foulelfmeter in Führung, Marvin Bloom erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0.

Doch dann folgte eine wilde Schlussphase der ersten Halbzeit: Eltern schlug durch Jannis Schnebeck und Felix Suhl innerhalb weniger Minuten zurück und stellte noch vor dem Seitenwechsel auf 2:2.

Als Julian Egbers in der 65. Minute sogar das 3:2 für Eltern erzielte, geriet Baccum erstmals ernsthaft unter Druck. Erst fünf Minuten vor Schluss erlöste Joker Malte Albers die Gäste mit dem Treffer zum 3:3-Endstand.

Damit ist die Ausgangslage vor Freitag eindeutig: Der SC Baccum braucht in Listrup einen Auswärtssieg, um direkt aufzusteigen. Dem SV Listrup reicht dagegen bereits ein Unentschieden zur Rückkehr in die Bezirksliga.

Auch Platz drei kann noch reichen

Zusätzliche Brisanz erhält das Saisonfinale durch die besondere Konstellation in dieser Spielzeit. Weil aus der Landesliga kein Verein in den Bereich der Bezirksliga Weser-Ems 3 absteigt, eröffnet sich auch für den Tabellendritten noch eine Aufstiegschance.