Endspiel um den Sparkassen-Cup wird zu einer klaren Sache

– Foto: Sportfotografie Brückner

Zum dritten Mal in Folge hat der SC Bernburg den Sparkassen-Cup gewonnen. Im Finale um den traditionellen Sommerpokal im Salzlandkreis setzte sich der Verbandsligist am Sonntag sehr deutlich im Stadtderby gegen den SV Einheit Bernburg durch.

Von Beginn an ließ die Mannschaft von Trainer Maximilian Dentz keine Zweifel aufkommen. Schon in der siebten Minute erzielte Viktor Stashenko den Führungstreffer für den Favoriten. Rund um die Halbstundenmarke legte der SCB mehrfach nach: Leon Schmidt (26.), Niclas Becker per direktem Freistoß (30.) und Carlos Krüger (36.) sorgten für die frühe Vorentscheidung im Endspiel. Noch vor der Pause erhöhten Dustin Strobach (40.) und erneut Krüger (42.) weiter.

Staat sorgt kurz vor dem Schlusspfiff für den 7:0-Endstand

Nach vielen Wechseln flachte die Partie im zweiten Durchgang ab. Einzig einen weiteren Treffer bekamen die Zuschauer im Duell zwischen Salzlandliga und Verbandsliga nach dem Seitenwechsel zu sehen: Cedrik Staat sorgte kurz vor dem Schlusspfiff für den 7:0-Endstand (88.). So war der dritte Triumph im Sparkassen-Cup in Folge für den SC Bernburg schließlich eine sehr klare Angelegenheit.

Ohnehin ging die Dentz-Elf als Titelverteidiger souverän durch die 24. Turnier-Auflage. Nach Siegen über die Salzlandligisten SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun (6:0), SV Sankt Georg Hecklingen (4:1) und SV Rotation Aschersleben (4:1) gab es am Freitag eine Art vorgezogenes Finale. Mit einem 3:1-Erfolg beim Landesligisten Union Schönebeck nahmen die Bernburger mit ihren Torschützen Strobach, Krüger und Schmidt - die Hürde im Halbfinale.