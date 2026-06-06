Endspiel um den Klassenerhalt in Schwefingen

– Foto: René Diebel

Spannung bis zum letzten Spieltag: Im direkten Duell mit dem Krusenbuscher SV kämpft die SG Schwefingen / Union Meppen am Sonntag um den Verbleib in der Frauen-Landesliga Weser-Ems. Neben dem sportlichen Druck steht die Partie auch emotional im Zeichen mehrerer Abschiede.

Die Bühne für ein dramatisches Saisonfinale ist bereitet: Wenn die SG Schwefingen / Union Meppen am Sonntag den Krusenbuscher SV empfängt, geht es für die Gastgeberinnen um nicht weniger als den Klassenerhalt in der Frauen-Landesliga Weser-Ems.

Die Ausgangslage verspricht Hochspannung. Schwefingen liegt vor dem letzten Spieltag mit 20 Punkten knapp vor dem direkten Konkurrenten aus Krusenbusch, der bei 21 Zählern steht. Entsprechend groß ist die Bedeutung der Partie für beide Teams.

Für Trainer Johannes Meiners ist die Begegnung jedoch nicht nur sportlich von besonderer Bedeutung. Die Mannschaft wolle „mit dem Klassenerhalt ihrem Trainerteam sowie den scheidenden Spielerinnen einen perfekten Abschied bereiten“, erklärte Meiners vor dem Saisonfinale. Nach einer schwierigen Spielzeit gehe es nun darum, „noch einmal alles auf dem Platz zu lassen“.

Neben dem sportlichen Aspekt wird die Partie daher auch emotional geprägt sein. Mehrere Spielerinnen sowie das Trainerteam werden sich nach der Saison verabschieden. Meiners hofft deshalb auf breite Unterstützung von außen: „Die Mannschaft freut sich auf zahlreiche Unterstützung auf dem Weg zum Klassenerhalt.“ Gleichzeitig richtete er einen direkten Appell an die Zuschauerinnen und Zuschauer: „Erweist dem Team und dem scheidenden Trainerteam die Ehre und kommt am Sonntag nach Schwefingen.“

Im Anschluss an die Partie sollen unabhängig vom Ausgang auch jene gewürdigt werden, „die die Mannschaft über viele Jahre geprägt haben“, wie Meiners betonte.

Für beide Mannschaften steht damit ein Saisonabschluss an, der sportliche Brisanz und emotionale Momente gleichermaßen verspricht.