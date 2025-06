Endspiel um den Aufstieg

Da waren es nur noch zwei. Im Dreikampf um den Aufstieg in die Landesliga hat sich die SG Benrath-Hassels am Pfingstsonntag des ersten Konkurrenten entledigt. In ihrem ersten Relegationsspiel bezwang die Elf von Nermin Ramic vor eigenem Publikum den Osterather SV Meerbusch klar mit 4:1. Für den OSV, der sich zum Auftakt der Runde 1:1 von SF Katernberg getrennt hatte, ist die Saison damit beendet. Auf Benrath-Hassels wiederum wartet am Mittwoch in Katernberg das Finale um den Aufstieg. „All or nothing - das war schon in den letzten Wochen die Devise. So gehen wir es auch am Mittwoch an“, blickte Ramic nach dem gelungenen Relegationsstart gleich nach vorne.