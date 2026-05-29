Endspiel Nummer eins: Blaues Wunder will sich den Matchball sichern

– Foto: Lorena Pietler

Zwei Spieltage vor Saisonende hat die SG Blaues Wunder Hannover den Klassenerhalt wieder in der eigenen Hand. Vor dem Auswärtsspiel beim FC Lehrte fordert Trainer Leon Erler vor allem Mentalität und Einsatzbereitschaft.

Nun wartet mit dem FC Lehrte ein direkter Konkurrent aus dem unteren Tabellendrittel. Die Lehrter verloren ihr jüngstes Spiel beim TuS Garbsen mit 1:3 und stehen mit 37 Punkten auf Rang elf.

Die Ausgangslage für die SG Blaues Wunder Hannover ist klar: Nach dem überzeugenden 7:2-Erfolg gegen den TSV Kirchrode hat sich die Mannschaft im Abstiegskampf eine gute Position erarbeitet. Mit 33 Punkten belegt Blaues Wunder aktuell Rang 13 und geht mit einem kleinen Polster auf die Abstiegsplätze in die letzten beiden Saisonspiele.

Für Trainer Leon Erler zählt vor dem Saisonendspurt vor allem eines: die Ausgangslage selbst bestimmen zu können. „Wir haben uns in den letzten Wochen wieder in die Position gebracht, den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen zu können. Das war zwischenzeitlich nicht selbstverständlich“, sagte der Coach.

Mit Blick auf die Tabelle sieht Erler seine Mannschaft in einer aussichtsreichen Position. „Die Ausgangslage ist deshalb nicht schlecht. Sie ist klar und eindeutig: Wenn wir beide Spiele gewinnen, bleiben wir definitiv in der Liga.“ Gleichzeitig weiß der Trainer, dass bereits die Partie in Lehrte richtungsweisend werden kann. „Deshalb wollen wir uns am Sonntag genau diese Ausgangslage für das letzte Saisonspiel schaffen.“

Dabei geht Erler nicht ausschließlich auf Sieg. „Natürlich wollen wir gewinnen, aber mindestens dieser eine Punkt wäre enorm wichtig, um weiterhin alles in der eigenen Hand zu behalten“, erklärte er.

Mut macht dem Trainer vor allem der jüngste Auftritt gegen Kirchrode. Nach mehreren unglücklichen Niederlagen gelang Blaues Wunder dort endlich wieder ein deutlicher Erfolg. „Wichtig wird sein, den Schwung aus dem Spiel gegen Kirchrode mitzunehmen. Dort haben wir endlich einmal wieder viele Tore erzielt“, sagte Erler.

Auch personell blickt er vergleichsweise optimistisch auf die Partie. „Personell sieht es bei uns aktuell ganz ordentlich aus. Zudem werden wir an der einen oder anderen Stelle Unterstützung bekommen können. Das gibt uns zusätzliche Optionen.“

In der entscheidenden Saisonphase rücken für den Trainer jedoch andere Faktoren in den Vordergrund. „In solchen Situationen geht es aus meiner Sicht ohnehin nicht nur um Fußball“, sagte Erler. „Es geht vor allem um Mentalität, Einsatzbereitschaft und die Bereitschaft, alles auf dem Platz zu lassen.“

Die Mannschaft habe sich in den vergangenen Wochen die Chance erarbeitet, den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen. Nun gelte es, diese Möglichkeit zu nutzen. „Ich bin nach den vergangenen Wochen optimistisch, dass wir diese Situation annehmen und die nötigen Punkte holen können“, sagte Erler.

Anstoß der Partie zwischen dem FC Lehrte und der SG Blaues Wunder Hannover ist am Sonntag um 15 Uhr. Für beide Mannschaften geht es dabei um wichtige Punkte im Saisonendspurt.