Pokal
Die B-Junioren der SG Germania treffen am Donnerstag im Pokalfinale auf die Freien Turner.
Die B-Junioren der SG Germania treffen am Donnerstag im Pokalfinale auf die Freien Turner. – Foto: Norbert Kaus - Archiv

Endspiel-Kracher der B-Jugendlichen

Freie Turnerschaft gegen SG Germania – Pokalfinale am Donnerstag dürfte große Kulisse anlocken +++ Auch Kreispokal steht an

Wiesbaden . Pokalendspiele der Wiesbadener Nachwuchsfußballer sind Spiele mit Event-Charakter. Das gilt auch für das Finale der B-Junioren am Donnerstag um 19 Uhr auf der Anlage der Sportvereinigung Amöneburg, die in diesem Jahr auf ihr 80-jähriges Bestehen zurückblickt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Die Youngster der Freien Turnerschaft gehen als Gruppenliga-Spizenreiter in die Partie, die Germania-Formation ist in der gleichen Klasse Dritter. „Zwei verdammt starke Teams“, geht Kreisjugendwart Siggi Maurer von einem gutklassigen und spannenden Endspiel aus. Beide Teams hätten im Vorfeld für eine Trainingseinheit auf dem Endspielplatz angefragt, das unterstreiche den hohen Stellenwert der Partie, die für den Sieger zum Sprungbrett in den Hessenpokal wird. Den gewann in der Saison 2024/25 der SV Wehen Wiesbaden durch ein 2:1 im Finale über Eintracht Frankfurt.

Do., 23.10.2025, 19:00 Uhr
SG Germania Wiesbaden
SG Germania WiesbadenGermania Wi.
Freie Turnerschaft Wiesbaden
Freie Turnerschaft WiesbadenFT Wiesbaden
19:00

Donnerstag drei Pokalspiele bei den Männern: Parallel gehen im Wiesbadener Pokal der Männer am Donnerstag die Zweitrundenspiele Schwarz-Weiß – TuS Medenbach (19.45 Uhr), FV Delkenheim – SV Niedernhausen und SC Kohlheck – FC Naurod (beide 20 Uhr) über die Bühne. Kampflos weitergekommen sind Biebrich 02, Kastel 06 und der SV Erbenheim, weil ihre vorgesehenen Gegner Kostheim 05, Blauer Club und SV Italia absagten. Bei allem Verständnis für kleine Kader und eventuelle personelle Engpässe bei diesen Teams aus unteren Klassen sagt Maurer: „Die Teilnahme ist freiwillig. Wer meldet, sollte dann auch zu den Spielen antreten.“

Do., 23.10.2025, 19:45 Uhr
DJK Schwarz-Weiss Wiesbaden
DJK Schwarz-Weiss WiesbadenSW Wiesbaden
TuS Medenbach
TuS MedenbachMedenbach
19:45

Do., 23.10.2025, 20:00 Uhr
FV Delkenheim
FV DelkenheimDelkenheim
SV Niedernhausen
SV NiedernhausenSV Niedernhs
20:00

Do., 23.10.2025, 20:00 Uhr
1. SC Kohlheck
1. SC KohlheckKohlheck
1. FC Naurod
1. FC NaurodNaurod
20:00

Stephan NeumannAutor