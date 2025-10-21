Endspiel-Kracher der B-Jugendlichen

Die B-Junioren der SG Germania treffen am Donnerstag im Pokalfinale auf die Freien Turner. – Foto: Norbert Kaus - Archiv

Wiesbaden . Pokalendspiele der Wiesbadener Nachwuchsfußballer sind Spiele mit Event-Charakter. Das gilt auch für das Finale der B-Junioren am Donnerstag um 19 Uhr auf der Anlage der Sportvereinigung Amöneburg, die in diesem Jahr auf ihr 80-jähriges Bestehen zurückblickt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Die Youngster der Freien Turnerschaft gehen als Gruppenliga-Spizenreiter in die Partie, die Germania-Formation ist in der gleichen Klasse Dritter. „Zwei verdammt starke Teams“, geht Kreisjugendwart Siggi Maurer von einem gutklassigen und spannenden Endspiel aus. Beide Teams hätten im Vorfeld für eine Trainingseinheit auf dem Endspielplatz angefragt, das unterstreiche den hohen Stellenwert der Partie, die für den Sieger zum Sprungbrett in den Hessenpokal wird. Den gewann in der Saison 2024/25 der SV Wehen Wiesbaden durch ein 2:1 im Finale über Eintracht Frankfurt.