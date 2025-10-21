Endspiel-Kracher der B-Jugendlichen

Wiesbaden . Pokalendspiele der Wiesbadener Nachwuchsfußballer sind Spiele mit Event-Charakter. Das gilt auch für das Finale der B-Junioren am Donnerstag um 19 Uhr auf der Anlage der Sportvereinigung Amöneburg, die in diesem Jahr auf ihr 80-jähriges Bestehen zurückblickt.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Die Youngster der Freien Turnerschaft gehen als Gruppenliga-Spizenreiter in die Partie, die Germania-Formation ist in der gleichen Klasse Dritter. „Zwei verdammt starke Teams“, geht Kreisjugendwart Siggi Maurer von einem gutklassigen und spannenden Endspiel aus. Beide Teams hätten im Vorfeld für eine Trainingseinheit auf dem Endspielplatz angefragt, das unterstreiche den hohen Stellenwert der Partie, die für den Sieger zum Sprungbrett in den Hessenpokal wird. Den gewann in der Saison 2024/25 der SV Wehen Wiesbaden durch ein 2:1 im Finale über Eintracht Frankfurt.
Donnerstag drei Pokalspiele bei den Männern: Parallel gehen im Wiesbadener Pokal der Männer am Donnerstag die Zweitrundenspiele Schwarz-Weiß – TuS Medenbach (19.45 Uhr), FV Delkenheim – SV Niedernhausen und SC Kohlheck – FC Naurod (beide 20 Uhr) über die Bühne. Kampflos weitergekommen sind Biebrich 02, Kastel 06 und der SV Erbenheim, weil ihre vorgesehenen Gegner Kostheim 05, Blauer Club und SV Italia absagten. Bei allem Verständnis für kleine Kader und eventuelle personelle Engpässe bei diesen Teams aus unteren Klassen sagt Maurer: „Die Teilnahme ist freiwillig. Wer meldet, sollte dann auch zu den Spielen antreten.“