Endspiel in Rehden: MTV braucht zum Saisonabschluss einen Sieg

Der MTV reist als Tabellen-13. mit 35 Punkten nach Rehden und liegt damit lediglich knapp vor den Abstiegsrängen. Während der bereits gesicherte BSV Rehden mit 42 Punkten auf Rang neun steht, kämpfen die Wolfenbütteler darum, die starke Aufholjagd der vergangenen Wochen mit dem Ligaverbleib zu krönen.

Trainer Deniz Dogan formuliert die Zielsetzung entsprechend klar: „Die Ausgangslage ist klar: Am letzten Spieltag müssen wir gewinnen, deshalb werden wir voll auf Sieg spielen.“

Dogan fordert Mut und Offensive

Dass die Aufgabe schwierig wird, ist Dogan bewusst. „Uns ist klar, dass der Gegner zu Hause alles investieren und mit maximalem Einsatz auftreten wird“, sagt der MTV-Coach. Trotzdem will seine Mannschaft nicht abwartend auftreten. „Entscheidend wird sein, dass wir mit allem, was wir haben, mutig nach vorne spielen und offensiv auftreten. Unser Ziel ist ganz klar der Sieg.“

Gerade offensiv präsentierte sich der MTV zuletzt deutlich verbessert. Mit inzwischen 57 Treffern stellen die Lessingstädter die gefährlichste Offensive der unteren Tabellenhälfte – gleichzeitig bleibt die Defensive mit 66 Gegentoren ein Unsicherheitsfaktor.

Henke bleibt an Bord

Unabhängig vom Ausgang des letzten Spieltags treibt der Verein bereits die Planungen für die kommende Saison voran. Mit Fabian Henke hat nun auch der 13. Spieler aus dem aktuellen Kader seinen Vertrag verlängert.

Der 24 Jahre alte Rechtsverteidiger war zur Rückrunde der Saison 2023/24 vom FC Germania Bleckenstedt zum MTV gewechselt und absolvierte seitdem 44 Landesliga- sowie 24 Oberliga-Partien für die Mannschaft von Deniz Dogan.

„Ich habe meinen Vertrag verlängert, weil ich mich hier seit dem ersten Tag extrem wohlfühle“, erklärt Henke. Besonders hebt er den Zusammenhalt hervor: „Es macht einfach Spaß, mit seinen Freunden zusammen Fußball zu spielen – und das hier in der Region in einer der höchsten Ligen.“

Auch sportlich sieht der Defensivspieler weiteres Potenzial: „Ich bin überzeugt davon, dass wir auch in der kommenden Saison wieder eine sehr gute Truppe haben werden. Ich glaube, dass wir gemeinsam noch einiges erreichen können.“

Fans reisen mit dem Mannschaftsbus

Für das womöglich richtungsweisende Auswärtsspiel organisiert der Verein zudem Mitfahrgelegenheiten für die Anhänger. Die Fans können gemeinsam mit der Mannschaft im Bus nach Rehden reisen. Abfahrt an der Meesche ist um 10 Uhr, die Rückkehr wird gegen 20.30 Uhr erwartet. Der Preis beträgt 15 Euro pro Person. Anmeldungen nimmt der Verein per Mail entgegen. Fest steht: Der MTV geht mit voller Unterstützung und klarer Marschroute in sein Endspiel der Saison.