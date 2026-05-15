Endspiel in Erfurt: Young Boys Balkan wollen Klassenerhalt fix machen

"Letzte Woche sind wir mit einem sehr dünnen Kader und deshalb etwas mulmigen Gefühl nach Mainz gereist. Aber die Mannschaft hat es gut gemacht, war über 40 Minuten spielbestimmend und hat verdient gewonnen", berichtet der sportliche Leiter Helmut Berlehner, der nun dem Endspiel am Sonntag um 15 Uhr in Erfurt entgegenfiebert.

"Das wird ein geiles Spiel! Wir können fast in Bestbesetzung antreten, da keiner unserer Spieler draußen in der Relegation im Einsatz ist. Auf Unentschieden spielen ist beim Futsal immer so eine Sache, deshalb fahren wir nach Mainz, um zu gewinnen. Wir möchten in der Bundesliga bleiben und werden alles dafür geben", so Berlehner.