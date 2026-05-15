Endspiel in Erfurt: Young Boys Balkan wollen Klassenerhalt fix machen

Sie waren eigentlich schon abgeschrieben, jetzt bekommen sie tatsächlich ihr ersehntes Endspiel: die Young Boys Balkan können am Sonntag im abschließenden Relegationsmatch bei Blumenstadt United (Anstoß 15 Uhr) den Verbleib in der Futsal-Bundesliga perfekt machen. Nach dem 4:2-Erfolg bei der TSG Mainz am vergangenen Wochenende würde den Niederbayern dabei dank der besseren Tordifferenz bereits ein Unentschieden zum Klassenerhalt reichen.
"Letzte Woche sind wir mit einem sehr dünnen Kader und deshalb etwas mulmigen Gefühl nach Mainz gereist. Aber die Mannschaft hat es gut gemacht, war über 40 Minuten spielbestimmend und hat verdient gewonnen", berichtet der sportliche Leiter Helmut Berlehner, der nun dem Endspiel am Sonntag um 15 Uhr in Erfurt entgegenfiebert.
"Das wird ein geiles Spiel! Wir können fast in Bestbesetzung antreten, da keiner unserer Spieler draußen in der Relegation im Einsatz ist. Auf Unentschieden spielen ist beim Futsal immer so eine Sache, deshalb fahren wir nach Mainz, um zu gewinnen. Wir möchten in der Bundesliga bleiben und werden alles dafür geben", so Berlehner.