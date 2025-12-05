Endspiel in Aachen - wer steigt auf?

Der letzte Spieltag vor der Winterpause steht an – ein Spieltag, der in der U17-Mittelrheinliga noch einmal enorme Bedeutung hat. Während einige Teams ihre Position festigen wollen, kämpfen andere um den Anschluss oder sogar um den Aufstieg. Besonders im oberen Tabellenbereich kann sich noch viel verschieben, und auch im Keller ist noch lange nichts entschieden.

Schlusslicht SC Borussia Lindenthal-Hohenlind empfängt den SV Deutz 05. Zwar steht Deutz aktuell nur auf Rang neun, doch das Tabellenbild täuscht: Die Mannschaft liegt gerade einmal zwei Punkte hinter Platz fünf und könnte mit einem Sieg einen großen Sprung nach oben machen. Entsprechend selbstbewusst zeigt sich Trainer Omid Akhavan, der betont: „Wir sind in einer guten Verfassung, meine Mannschaft brennt und wird alles in die Waagschale werfen, am Samstag erfolgreich zu sein.“ Für Lindenthal dagegen ist es eine weitere schwierige Aufgabe, in der es vor allem darum geht, mit einem positiven Gefühl in die Pause zu gehen.

Ein intensives Auswärtsspiel erwartet den VfL Vichttal, der beim Tabellen­siebten FV Wiehl gastiert. Vichttal steckt im Tabellenkeller und könnte jeden Punkt dringend gebrauchen. Trainer Fatos Popova ordnet die Lage so ein: „Am Samstag steht die weite Auswärtsfahrt nach Wiehl an. Wir müssen dort punkten, um den Anschluss an die Konkurrenz nicht zu verlieren, sehen aber gute Chancen, etwas Zählbares mitzunehmen. Gleichzeitig hadern wir mit mehreren verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfällen. Die mentale Einstellung wird entscheidend sein.“ Wiehl hingegen würde mit einem Heimsieg den Abstand nach unten vergrößern und den Blick weiter in Richtung oberes Mittelfeld richten.

Der SC Fortuna Köln, derzeit auf einem stabilen vierten Tabellenplatz, empfängt den Zwölften FC Wegberg-Beeck. Fortuna will den positiven Trend fortsetzen, während Wegberg dringend Punkte benötigt, um nicht noch tiefer in die Abstiegszone zu rutschen.

Eine spannende Konstellation bietet auch das Duell zwischen dem SV Bergisch Gladbach und dem Bonner SC. Bonn kann sich mit einem Auswärtssieg weiter oben festbeißen, während Gladbach mit einem Dreier wieder in die direkte Verfolgerzone rutschen könnte.

Das klare Highlight des Spieltags findet jedoch in Aachen statt: Alemannia Aachen empfängt Tabellenführer FC Hennef 05 – ein echtes Endspiel um den Aufstieg. Aachen liegt einen Punkt hinter Hennef und hat alles in eigener Hand: Ein Sieg bedeutet den direkten Sprung nach oben. Hennef genügt ein Unentschieden, um die Tabellenspitze zu verteidigen. Aachens Trainer Dennis Jerusalem blickt mit Vorfreude und Realismus auf das Topspiel: „Letztes Hinrundenspiel, dann auch das Topduell Erster gegen Zweiter. Wir wollen das Spiel auf jeden Fall gewinnen, wie in den anderen zwölf Spielen zuvor auch schon. Die Konsequenz daraus wäre, dass wir aufsteigen, allerdings ist bei so einem Duell die Chancenverteilung 50:50. Wir werden also unser Bestes geben wollen, und dann schauen wir, was am Ende dabei herausgekommen ist.“

Im Tabellenkeller kommt es zudem zu einem direkten Duell zwischen dem SV Eilendorf und dem 1. FC Düren. Beide Teams stehen punktgleich auf den Plätzen zehn und elf. Wer hier gewinnt, verschafft sich vor der Pause wichtige Luft.

Zum Abschluss trifft der SC West Köln auf den direkten Tabellennachbarn FC Rheinsüd Köln – Fünfter gegen Sechster, nur ein Punkt trennt die Teams. Rheinsüd-Trainer Glenn Adriano erwartet ein enges Duell auf Augenhöhe: „Da erwarte ich ein ganz enges Spiel, wo Tagesform eine große Rolle spielen wird. Ich denke, dass beide Mannschaften insgesamt nicht nur von der Tabellen-Situation her nicht weit auseinander sind. Da werden Kleinigkeiten entscheiden und wir müssen im letzten Spiel des Jahres wirklich alles in die Waagschale schmeißen, um dort zu punkten. Und natürlich hoffen wir, mit den nötigen Punkten in die Weihnachtspause zu gehen, um nicht wieder Richtung Tabellenkeller gespült zu werden. Es ist unglaublich eng – von Platz fünf bis Platz zwölf liegen alle innerhalb von vier Punkten. Aber wir freuen uns auf das Spiel.“