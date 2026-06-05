Endspiel im Tabellenkeller: Lipsia gastiert beim Dresdner SC

Die jüngsten Ergebnisse beider Teams zeigen eine unterschiedliche Formkurve. Der SV Lipsia musste sich am vergangenen Spieltag im heimischen Sportpark der SG Handwerk Rabenstein trotz engagierter Leistung mit 2:4 geschlagen geben, wobei Milan Havel und Maximilian Stöckmann die Treffer für die Leipziger erzielten. Der Dresdner SC hingegen holte einen beachtlichen Punkt beim Tabellensechsten BSG Stahl Riesa (1:1), wenngleich ein spätes Eigentor den Dresdnern dort einen möglichen Dreier verwehrte.

Dass zwischen beiden Mannschaften spielerisch kaum Unterschiede liegen, bewies bereits das Hinspiel im vergangenen November. Damals trennten sich die Teams in Eutritzsch mit einem 1:1-Unentschieden; die Tore erzielten Stöckmann für Lipsia und Robert Roch für den DSC. Am Samstag wird es für Lipsia vor allem darauf ankommen, die Defensivschwächen der Vorwoche abzustellen und in den entscheidenden Momenten die nötige Kaltschnäuzigkeit zu beweisen. Ein Erfolg im direkten Duell würde den Aufsteiger wieder in Schlagdistanz bringen, während eine Niederlage die Chancen auf den Klassenerhalt drastisch minimieren dürfte.