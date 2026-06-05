Endspiel im Tabellenkeller: Lipsia gastiert beim Dresdner SC

Drei Spieltage vor dem Ende der Saison spitzt sich der Abstiegskampf in der Sachsenliga dramatisch zu. Für den SV Lipsia Eutritzsch steht am kommenden Samstagnachmittag (15:00 Uhr) eine Partie an, die über den weiteren Verlauf der Spielzeit entscheiden könnte. Die Mannschaft von Trainer Dirk Havel gastiert im traditionsreichen Heinz-Steyer-Stadion beim Dresdner SC 1898. Die Tabellensituation vor diesem 28. Spieltag verleiht der Begegnung eine immense Brisanz: Lipsia belegt mit 21 Punkten den 14. Tabellenplatz und befindet sich damit auf einem direkten Abstiegsrang. Der DSC rangiert mit 25 Zählern auf Platz elf – der Rückstand der Leipziger auf das rettende Ufer beträgt somit vier Punkte.
Angesichts dieser Konstellation verzichtet Julius Nitzsche auf jegliche Floskeln. Der Sportliche Leiter der Eutritzscher bringt die Bedeutung der 90 Minuten in Dresden unmissverständlich auf den Punkt: „Ein Blick auf die Tabelle sagt ja alles, absolutes Endspiel.“ Die Marschroute für das Gastspiel in der Landeshauptstadt ist folglich alternativlos. Laut Nitzsche fahre man nur mit einer klaren Absicht nach Dresden: „Wir fahren hin, um drei Punkte zu holen, die wir unbedingt brauchen.“
Die jüngsten Ergebnisse beider Teams zeigen eine unterschiedliche Formkurve. Der SV Lipsia musste sich am vergangenen Spieltag im heimischen Sportpark der SG Handwerk Rabenstein trotz engagierter Leistung mit 2:4 geschlagen geben, wobei Milan Havel und Maximilian Stöckmann die Treffer für die Leipziger erzielten. Der Dresdner SC hingegen holte einen beachtlichen Punkt beim Tabellensechsten BSG Stahl Riesa (1:1), wenngleich ein spätes Eigentor den Dresdnern dort einen möglichen Dreier verwehrte.
Dass zwischen beiden Mannschaften spielerisch kaum Unterschiede liegen, bewies bereits das Hinspiel im vergangenen November. Damals trennten sich die Teams in Eutritzsch mit einem 1:1-Unentschieden; die Tore erzielten Stöckmann für Lipsia und Robert Roch für den DSC. Am Samstag wird es für Lipsia vor allem darauf ankommen, die Defensivschwächen der Vorwoche abzustellen und in den entscheidenden Momenten die nötige Kaltschnäuzigkeit zu beweisen. Ein Erfolg im direkten Duell würde den Aufsteiger wieder in Schlagdistanz bringen, während eine Niederlage die Chancen auf den Klassenerhalt drastisch minimieren dürfte.