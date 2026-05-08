Endspiel im Abstiegskampf: Sportbund gastiert in Ebersberg

Felix Heimes und der SB Rosenheim stehen vor einem Endspiel im Abstiegskampf. – Foto: Marc Marasescu

Es wird heiß im Abstiegskampf der Bezirksliga Ost. Am anstehenden Spieltag, geht es für den SB Rosenheim und Ebersberg um alles.

Die Rosenheimer gehen mit drei Punkten Vorsprung auf den TSV in die Begegnung. Die Gastgeber stehen derzeit auf dem Relegationsplatz und wollen mit einem Heimsieg nach Punkten gleichziehen. Für den Sportbund bietet sich dagegen die große Chance, den Ligaverbleib aus eigener Kraft klarzumachen.

Eine Partie mit Endspielcharakter steht dem Sportbund Rosenheim am Samstag bevor. Auswärts beim TSV Ebersberg zählt für die Grün-Weißen vor allem eines: verlieren verboten. Während der Sportbund den Klassenerhalt perfekt machen kann, ist Ebersberg im direkten Duell zum Siegen verdammt.

„Wir kennen die Ausgangslage und natürlich rechnet man in solchen Wochen auch mal hier und da. Aber wir haben alles in eigener Hand“, sagt Sportbund-Trainer Patrick Zimpfer.

Nach dem bitteren Remis gegen den TSV Ampfing, bei dem sich die Rosenheimer um zwei Punkte gebracht fühlten, soll die Enttäuschung nun zusätzliche Motivation liefern. „Wir wollen den Frust in Energie umwandeln. Die Jungs ziehen in den Trainingseinheiten voll mit. Natürlich spürt man eine gewisse Anspannung, aber genau diese Spannung brauchst du in solchen Spielen“, erklärt Zimpfer.

Aufsteigerduell um den Klassenerhalt – SB Rosenheim zu Gast in Ebersberg

Das Hinspiel entschied der Sportbund noch souverän mit 2:0 für sich. Seitdem hat sich der TSV Ebersberg jedoch deutlich stabilisiert und in den vergangenen Wochen starke Leistungen gezeigt.

Auch Zimpfer zollt dem Gegner Respekt: „Großen Respekt davor, was Ebersberg zuletzt abgeliefert hat. Die Situation, weiterhin alles in der eigenen Hand zu haben, haben sie sich erarbeitet.“ Gleichzeitig macht der SBR-Coach klar: „Gegen uns soll damit Schluss sein.“

Am Samstag um 13.30 Uhr wartet auf beide Mannschaften ein echtes Endspiel im Abstiegskampf. Die Marschroute beim Sportbund ist eindeutig: „Vollgas geben, zusammenstehen und alles reinwerfen.“