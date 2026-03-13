Endspiel gegen die Junglöwen – Bleibt Pipinsried im Aufstiegsrennen? Bayernliga Süd von Bruno Haelke · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Einsatz fraglich: Ex-Profi Tobias Schröck ist erkrankt und wird das Spiel in München womöglich verpassen. – Foto: Bruno Haelke

Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried tritt bei Tabellenführer München 1860 II an. Nur bei einem Sieg bleiben die Pipinsrieder im Aufstiegsrennen.

Zum Topspiel der Fußball-Bayernliga Süd muss der FC Pipinsried an diesem Samstag beim Tabellenführer TSV 1860 München II antreten. Anpfiff der Partie ist um 12 Uhr, gespielt wird auf dem Trainingsgelände der Löwen an der Grünwalder Straße. Nach den beiden dürftigen Auftritten gegen Ismaning (0:0) und im Pokal gegen den Kreisklassisten SV Günding (16:15 n. E.) stehen für die Pipinsrieder die Tage der Wahrheit an: Am heutigen Samstag gegen 1860 II, am kommenden Mittwoch beim Tabellenzweiten TSV Landsberg – mehr Herausforderung geht nicht. Die Gelb-Blauen rangieren derzeit auf Rang sieben der Tabelle, mit 31 Punkten haben sie zwölf Punkte Rückstand auf die Junglöwen und Landsberg. Wenn man die ambitionierten Ziele weiter aufrecht erhalten will, ist verlieren verboten. Mit zwei Siegen wäre der FCP wieder dick im Geschäft.

„Es wird bestimmt ein mega Spiel. Aber es wird auch ein ganz anderes Spiel als die beiden, die wir bisher gespielt haben, sein, und es stehen ganz andere Jungs auf dem Feld“, ist sich FCP-Coach Roman Langer sicher. Und der Pipinsrieder Trainer verspricht: „Wir werden alles reinwerfen. Die Vorfreude ist groß, jeder weiß, was auf ihn zukommt.“ Offen ist noch der Einsatz von Abwehrspieler Tobias Schröck (krank), Dominik Neisser (Sprunggelenk) und Offensivspieler Nenad Petkovic, der sich im Match gegen Günding eine schmerzhafte Blessur auf dem rechten Span eingefangen hat. Auch der Einsatz von Stürmer Valdrin Konjuhi ist offen. Ansonsten stehen Langer alle Spieler zur Verfügung.