Endspiel für Eichede II: Letzte Hoffnung in Horst

– Foto: Max Gitschel

Der letzte Spieltag der Landesliga Holstein hält für den SV Eichede II noch einmal ein echtes Nervenspiel bereit. Vor dem Auswärtsspiel beim VfR Horst ist die Ausgangslage eindeutig: Die Mannschaft von Trainer Jan-Christian Hack benötigt einen Sieg und muss gleichzeitig auf passende Resultate auf den anderen Plätzen hoffen, um die Saison noch zu retten.

Dass Eichede II den Druck annehmen kann, zeigte die Mannschaft zuletzt beim wichtigen 2:1-Erfolg gegen den FC Dornbreite Lübeck. Nach dem frühen Rückstand durch Marcel Nagel drehten Kazusanosuke Ikeda und Torge Leo Facklam die Begegnung noch zugunsten der Stormarner. Vor 108 Zuschauern gelang damit ein Erfolg, der die Hoffnung vor dem Saisonfinale am Leben hält.

„Das letzte Spiel der Saison steht an. Wir brauchen einen Sieg und werden dafür alles investieren müssen. Unsere Mission ist noch nicht beendet“, sagt Hack vor der Partie. „Dabei wollen wir zunächst nur auf uns schauen, auch wenn wir auf Ergebnisse auf den anderen Plätzen angewiesen sind. Entscheidend ist, dass wir unsere Hausaufgaben erledigen und danach sehen, wofür es am Ende gereicht hat.“

Mit dem VfR Horst wartet allerdings ein Gegner, der ebenfalls motiviert in den letzten Spieltag geht. Der Aufsteiger spielt eine starke Saison und kann sich mit einem Erfolg womöglich sogar noch unter den ersten sechs Teams platzieren. Das Hinspiel gewann Horst deutlich mit 4:1.

Trainer Thorben Reibe macht deutlich, dass seine Mannschaft die Partie trotz personeller Sorgen ernst nimmt: „Wir wissen sicherlich um die Brisanz des Spiels. Für Eichede geht es um den Nichtabstieg. Wir wollen daher auch der Liga gegenüber fair sein und versuchen, ein gutes Spiel abzuliefern.“

Zugleich lobt Reibe die Formkurve des Gegners: „Eichede spielt wirklich ein sehr gutes Jahr 2026. Von daher wird es für uns nicht einfach.“ Dennoch wolle seine Mannschaft die Saison mit einem positiven Gefühl abschließen. „Wir werden eine vernünftige Truppe auf den Acker schicken und zusehen, dass wir nochmal einen Sieg holen. Dann geht man mit einem besseren Gefühl aus der Saison heraus.“

Nach dem 1:1 beim TuS Hartenholm, bei dem Patrick Meyer für Horst getroffen hatte, soll nun der erfolgreiche Abschluss folgen. Für Eichede II dagegen geht es um weit mehr als nur einen gelungenen Saisonabschluss – es geht um die letzte Chance auf den Klassenerhalt.