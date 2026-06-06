Endspiel für Drakenburg: Nur ein Sieg zählt

– Foto: Philipp Reichelt

Die Ausgangslage ist eindeutig: Der TuS Drakenburg muss am letzten Spieltag gegen den TV Neuenkirchen gewinnen, um seine Chancen im Kampf um den Klassenerhalt zu wahren.

Die Aufgabe könnte dabei kaum anspruchsvoller sein. Mit Neuenkirchen gastiert der Tabellenvierte in Drakenburg. Die Gäste holten zuletzt ein 2:2 gegen den RSV Rehburg und gehören mit 52 Punkten zu den stärksten Mannschaften der Liga. Drakenburg unterlag dagegen am vergangenen Wochenende beim TuS Wagenfeld 1908 mit 2:4.

Für den TuS Drakenburg geht es am letzten Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 1 um alles. Die Mannschaft von Trainer Stefan Czyborra empfängt den TV Neuenkirchen und steht dabei unter Zugzwang. Mit 25 Punkten belegt der TuS aktuell Rang 13 und damit den Relegationsplatz. Durch den Sieg des TV Stuhr am vergangenen Wochenende ist der Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz auf einen Punkt zusammengeschmolzen.

Für Czyborra spielt die Qualität des Gegners jedoch keine Rolle mehr. „Die Ausgangslage ist klar: Für uns zählt an diesem Wochenende nur ein Sieg. Die Aufgabe, die vor uns liegt, ist natürlich alles andere als leicht. Aber das darf uns nicht interessieren. Es spielt keine Rolle, wie der Gegner heißt oder wer es ist. Wir müssen auf uns schauen.“

Der Fokus liegt ausschließlich auf der eigenen Aufgabe. „Alles andere um uns herum müssen wir ausblenden. Dieses Spiel ist für uns ein Endspiel und wir müssen es nutzen, um weiter im Rennen zu bleiben. Wir müssen jetzt alles investieren, um die Partie für uns zu entscheiden“, betont der Trainer.

Auch die Ergebnisse auf den anderen Plätzen sollen keine Rolle spielen. „Es ist völlig egal, was auf den anderen Plätzen passiert. Das müssen wir komplett ausblenden. Wir müssen bei uns bleiben und versuchen, unsere Aufgabe zu lösen.“

Personell entspannt sich die Lage zumindest etwas. Mehrere Spieler kehren in den Kader zurück. Unter anderem stehen Jannik Reinert, Yannick Töpler, Christian Rother und Eric Sänger wieder zur Verfügung. Gleichzeitig muss Drakenburg weiterhin auf einige Akteure verzichten. Torhüter Bryan Schönbrunn fällt erneut aus, zudem ist Dennis Faust weiterhin angeschlagen. Langzeitverletzter Tim Rieckhof fehlt ebenfalls.

Trotz aller personellen Herausforderungen zählt für den TuS nur das Ergebnis. „Wir werden alles auf dem Platz lassen, um die letzte Chance, die wir noch haben, zu nutzen“, sagt Czyborra.

Der Trainer macht die Bedeutung der Partie unmissverständlich klar: „Es ist ein Endspiel, das erste Endspiel. Wir müssen gewinnen, das ist uns bewusst. Und genauso müssen und werden wir auch auftreten.“