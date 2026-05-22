 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Endspiel-Druck für Schrecksbach – Gudensberg vor der Relegation

29. Spieltag der Gruppenliga Kassel 1

von red · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Florian Trabner, Sportfotograf

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Gruppenliga Kassel 1
Altenlotheim
TSV Korbach
Schwalmstadt
Schrecksbach

Der vorletzte Spieltag der Gruppenliga Kassel 1 bringt noch einmal Entscheidungen mit sich. Der 1. FC Schwalmstadt steht bereits als Meister und Aufsteiger in die Verbandsliga fest, FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz und TuSpo Mengeringhausen sind abgestiegen. Offen ist vor allem, ob FSG Gudensberg den zweiten Platz und damit die Relegation endgültig absichert und wer im Tabellenkeller zwischen FC Homberg und VfB Schrecksbach die besseren Karten für den letzten Spieltag hat.

Abschied von der Sander Höhe

Heute, 19:00 Uhr
SSV Sand 1910
SSV Sand 1910SSV Sand
SG Brunslar/Wolfershausen
SG Brunslar/WolfershausenSG Brunslar
19:00

Der SSV Sand empfängt bereits am Freitagabend Brunslar/Wolfershausen – für Sands Trainer Dennis Enzeroth ist es das letzte Heimspiel als Coach der ersten Mannschaft. Seit 2001 ist die Sander Höhe sportliche Heimat für Enzeroth, der dort erst als Spieler und später als Trainer prägende Jahre erlebte. Sportlich geht Sand als Siebter mit 43 Punkten als Favorit in die Partie, zumal Brunslar bei 28 Zählern noch nicht vollständig aus allen Abstiegsrechnungen heraus ist.

Der letzte Schritt?

Heute, 19:00 Uhr
FSG Gudensberg
FSG GudensbergGudensberg
FC Homberg
FC HombergFC Homberg
19:00live

Im Weinbergstadion steigt am Freitag das Kreisderby zwischen FSG Gudensberg und FC Homberg. Für Gudensberg ist die Rechnung klar: Schon ein Unentschieden reicht, um Rang zwei und damit die Teilnahme an der Relegation zur Verbandsliga abzusichern. Homberg dagegen steckt mit 25 Punkten weiter im Kampf um den letzten offenen Abstiegsplatz und braucht jeden Zähler. Das Hinspiel endete 1:1, entsprechend warnt die FSG vor einem schweren Abend – auch wenn die Mannschaft von Peter Wefringhaus nach starken Wochen und dem Sieg in Schwalmstadt mit breiter Brust auftreten dürfte.

Duell im oberen Tabellenfeld

Morgen, 13:00 Uhr
SG Schauenburg
SG SchauenburgSchauenburg
SG Neukirchen / Röllshausen
SG Neukirchen / RöllshausenSG Neukirchen
13:00

Die SG Schauenburg empfängt Neukirchen/Röllshausen und kann nach einer insgesamt stabilen Rückrunde den nächsten Schritt Richtung oberes Mittelfeld machen. Neukirchen steht mit 52 Punkten auf Rang fünf und hat sich zuletzt als heimstarke, offensiv gefährliche Mannschaft präsentiert. Für Schauenburg geht es vor allem darum, die Saison sauber zu Ende zu bringen und den sechsten Platz zu verteidigen.

Gesicherter Bereich

Morgen, 14:00 Uhr
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925Wolfhagen II
TSV 1926 Mengsberg
TSV 1926 MengsbergMengsberg
14:00

Zwischen Wolfhagen II und TSV Mengsberg geht es tabellarisch nicht mehr um die ganz großen Fragen. Wolfhagen steht mit 37 Punkten im gesicherten Mittelfeld, Mengsberg mit 31 Punkten ebenfalls über dem kritischen Bereich. Beide Mannschaften haben zuletzt gezeigt, dass sie trotz personeller Probleme und wechselhafter Ergebnisse noch konkurrenzfähig sind. Für die Wölfe bietet das Heimspiel die Chance, eine solide Saison sauber abzurunden, Mengsberg will nach den zuletzt sehr unterschiedlichen Auftritten wieder Stabilität zeigen.

Mal wieder ohne Druck

Morgen, 14:00 Uhr
TuSpo Mengeringhausen
TuSpo MengeringhausenTuSpo Mengeringhausen
TSV Altenlotheim
TSV AltenlotheimAltenlotheim
14:00

Für TuSpo Mengeringhausen ist der Abstieg bereits besiegelt, dennoch hat die Mannschaft in den vergangenen Wochen mehrfach gezeigt, dass sie die Saison nicht austrudeln lässt. Gegen TSV Altenlotheim geht es darum, sich vor heimischem Publikum noch einmal ordentlich zu präsentieren. Altenlotheim steht mit 40 Punkten im Tabellenmittelfeld und möchte nach wechselhaften Wochen ein positives Signal setzen. Auf dem Papier spricht mehr für die Gäste, doch Mengeringhausen hat gerade zuletzt bewiesen, dass es auch Favoriten unangenehm machen kann.

Spiel um Platz drei?

Morgen, 15:00 Uhr
SC Edermünde
SC EdermündeSC Edermünde
TSV Korbach
TSV KorbachTSV Korbach
15:00live

Am Hahn steigt das sportliche Topspiel des Wochenendes: SC Edermünde empfängt TSV Korbach. Edermünde ist mit 59 Punkten Dritter, Korbach folgt mit 56 Punkten direkt dahinter. Das Hinspiel war mit dem 5:4 für Edermünde eines der spektakulärsten Spiele der Saison, nun geht es im direkten Duell um die bessere Platzierung hinter Schwalmstadt und Gudensberg. Edermünde hat Platz vier bereits sicher, will aber Rang drei verteidigen; Korbach kann mit einem Auswärtssieg gleichziehen und den Kampf um den dritten Platz bis zum letzten Spieltag offenhalten.

Zwei verschiedene Welten

Morgen, 15:00 Uhr
FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz
FV Felsberg/Lohre/NiedervorschützFV FeLoNi
1. FC Schwalmstadt
1. FC SchwalmstadtSchwalmstadt
15:00

Für FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz ist die Lage sportlich geklärt: Der Abstieg steht fest. Nun kommt ausgerechnet der frisch gekürte Meister 1. FC Schwalmstadt. Der Tabellenführer kann nach dem gesicherten Aufstieg befreit aufspielen, FeLoNi möchte sich vor eigenem Publikum anständig aus der Gruppenliga verabschieden. Die Rollen sind klar verteilt, doch solche Spiele leben oft davon, ob der Favorit nach der Meisterfeier die nötige Spannung hochhält.

Verlieren verboten

So., 24.05.2026, 15:00 Uhr
VfB 1921 Schrecksbach
VfB 1921 SchrecksbachSchrecksbach
Melsunger FV 08
Melsunger FV 08Melsunger FV
15:00

Der Sonntag gehört dem Abstiegskampf: VfB Schrecksbach empfängt den Melsunger FV und steht nach der Niederlage im Nachholspiel bei Wolfhagen II unter Zugzwang. Schrecksbach liegt mit 22 Punkten drei Zähler hinter Homberg und braucht dringend einen Sieg, um vor dem letzten Spieltag nicht weiter abgehängt zu werden. Melsungen steht mit 33 Punkten im Mittelfeld und spielt ohne großen Druck, kann aber zum Spielverderber werden. Für Schrecksbach ist es eines dieser Spiele, in denen nicht mehr viel erklärt werden muss: Es zählt nur das Ergebnis.