Endspiel-Druck für Schrecksbach – Gudensberg vor der Relegation

– Foto: Florian Trabner, Sportfotograf

Der vorletzte Spieltag der Gruppenliga Kassel 1 bringt noch einmal Entscheidungen mit sich. Der 1. FC Schwalmstadt steht bereits als Meister und Aufsteiger in die Verbandsliga fest, FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz und TuSpo Mengeringhausen sind abgestiegen. Offen ist vor allem, ob FSG Gudensberg den zweiten Platz und damit die Relegation endgültig absichert und wer im Tabellenkeller zwischen FC Homberg und VfB Schrecksbach die besseren Karten für den letzten Spieltag hat.

Der SSV Sand empfängt bereits am Freitagabend Brunslar/Wolfershausen – für Sands Trainer Dennis Enzeroth ist es das letzte Heimspiel als Coach der ersten Mannschaft. Seit 2001 ist die Sander Höhe sportliche Heimat für Enzeroth, der dort erst als Spieler und später als Trainer prägende Jahre erlebte. Sportlich geht Sand als Siebter mit 43 Punkten als Favorit in die Partie, zumal Brunslar bei 28 Zählern noch nicht vollständig aus allen Abstiegsrechnungen heraus ist.

Der letzte Schritt?

Heute, 19:00 Uhr FSG Gudensberg Gudensberg FC Homberg FC Homberg 19:00 live PUSH

Im Weinbergstadion steigt am Freitag das Kreisderby zwischen FSG Gudensberg und FC Homberg. Für Gudensberg ist die Rechnung klar: Schon ein Unentschieden reicht, um Rang zwei und damit die Teilnahme an der Relegation zur Verbandsliga abzusichern. Homberg dagegen steckt mit 25 Punkten weiter im Kampf um den letzten offenen Abstiegsplatz und braucht jeden Zähler. Das Hinspiel endete 1:1, entsprechend warnt die FSG vor einem schweren Abend – auch wenn die Mannschaft von Peter Wefringhaus nach starken Wochen und dem Sieg in Schwalmstadt mit breiter Brust auftreten dürfte. Duell im oberen Tabellenfeld Morgen, 13:00 Uhr SG Schauenburg Schauenburg SG Neukirchen / Röllshausen SG Neukirchen 13:00 PUSH Die SG Schauenburg empfängt Neukirchen/Röllshausen und kann nach einer insgesamt stabilen Rückrunde den nächsten Schritt Richtung oberes Mittelfeld machen. Neukirchen steht mit 52 Punkten auf Rang fünf und hat sich zuletzt als heimstarke, offensiv gefährliche Mannschaft präsentiert. Für Schauenburg geht es vor allem darum, die Saison sauber zu Ende zu bringen und den sechsten Platz zu verteidigen. Gesicherter Bereich Morgen, 14:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 Wolfhagen II TSV 1926 Mengsberg Mengsberg 14:00 PUSH Zwischen Wolfhagen II und TSV Mengsberg geht es tabellarisch nicht mehr um die ganz großen Fragen. Wolfhagen steht mit 37 Punkten im gesicherten Mittelfeld, Mengsberg mit 31 Punkten ebenfalls über dem kritischen Bereich. Beide Mannschaften haben zuletzt gezeigt, dass sie trotz personeller Probleme und wechselhafter Ergebnisse noch konkurrenzfähig sind. Für die Wölfe bietet das Heimspiel die Chance, eine solide Saison sauber abzurunden, Mengsberg will nach den zuletzt sehr unterschiedlichen Auftritten wieder Stabilität zeigen. Mal wieder ohne Druck

Morgen, 14:00 Uhr TuSpo Mengeringhausen TuSpo Mengeringhausen TSV Altenlotheim Altenlotheim 14:00 PUSH

Für TuSpo Mengeringhausen ist der Abstieg bereits besiegelt, dennoch hat die Mannschaft in den vergangenen Wochen mehrfach gezeigt, dass sie die Saison nicht austrudeln lässt. Gegen TSV Altenlotheim geht es darum, sich vor heimischem Publikum noch einmal ordentlich zu präsentieren. Altenlotheim steht mit 40 Punkten im Tabellenmittelfeld und möchte nach wechselhaften Wochen ein positives Signal setzen. Auf dem Papier spricht mehr für die Gäste, doch Mengeringhausen hat gerade zuletzt bewiesen, dass es auch Favoriten unangenehm machen kann. Spiel um Platz drei?

Morgen, 15:00 Uhr SC Edermünde SC Edermünde TSV Korbach TSV Korbach 15:00 live PUSH

Am Hahn steigt das sportliche Topspiel des Wochenendes: SC Edermünde empfängt TSV Korbach. Edermünde ist mit 59 Punkten Dritter, Korbach folgt mit 56 Punkten direkt dahinter. Das Hinspiel war mit dem 5:4 für Edermünde eines der spektakulärsten Spiele der Saison, nun geht es im direkten Duell um die bessere Platzierung hinter Schwalmstadt und Gudensberg. Edermünde hat Platz vier bereits sicher, will aber Rang drei verteidigen; Korbach kann mit einem Auswärtssieg gleichziehen und den Kampf um den dritten Platz bis zum letzten Spieltag offenhalten. Zwei verschiedene Welten

Für FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz ist die Lage sportlich geklärt: Der Abstieg steht fest. Nun kommt ausgerechnet der frisch gekürte Meister 1. FC Schwalmstadt. Der Tabellenführer kann nach dem gesicherten Aufstieg befreit aufspielen, FeLoNi möchte sich vor eigenem Publikum anständig aus der Gruppenliga verabschieden. Die Rollen sind klar verteilt, doch solche Spiele leben oft davon, ob der Favorit nach der Meisterfeier die nötige Spannung hochhält. Verlieren verboten

So., 24.05.2026, 15:00 Uhr VfB 1921 Schrecksbach Schrecksbach Melsunger FV 08 Melsunger FV 15:00 PUSH