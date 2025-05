"Endspiel bekommen": TSV Moorenweis wahrt Aufstiegs-Chance

Dank der Treffer von Sebastian Bonfert nach einer guten Stunde sowie in der Schlussphase von Paul Pöltl und Elias Dietrich hat man sich die Chance auf die Relegation um den Bezirksligaaufstieg erhalten. „Wir wollten das Endspiel in Weßling, wir haben es bekommen“, jubelte Teamsprecher Andreas Otter in Vorfreude auf den nächsten Samstag.