Endrunde in Bitterfeld: Wer holt sich die Landesmeisterschaft?

Nach dem Erfolg im Landespokal-Finale spielen die Frauen des FC RSK Freyburg (in blau) am Sonntag um die Kleinfeld-Landesmeisterschaft. – Foto: Ivi D

Die Landespokale sind vergeben, die Meisterschaften in der Humanas-Verbandsliga sowie in den beiden Landesliga-Staffeln ebenfalls. Fehlt nur noch ein Titel, der bei den Fußballerinnen in Sachsen-Anhalt in der Saison 2025/26 vergeben wird: die Kleinfeld-Landesmeisterschaft. Diese wird am Sonntag unter den Regionalklasse-Staffelsiegerinnen in Bitterfeld ausgespielt.

In der Regionalklasse 1 haben die Frauen des SSV 80 Gardelegen alles dominiert. Nur ein einziges Mal mussten sich die Westaltmärkerinnen im Ligabetrieb geschlagen geben. Besonders in der Defensive waren die SSV-Frauen kaum zu knacken: Nur zehn Gegentreffer sprechen eine deutliche Sprache. Und vorne ist vor allem auf eine Spielerin zu achten: Jule Gärtner. Die 26-Jährige erzielte in ihrer Regionalklasse-Staffel stolze 58 Treffer in dieser Saison - 16 davon gingen nach den Rückzug der SG Bregenstedt/Süplingen/Flechtingen allerdings aus der Wertung.

Als Staffelsiegerinnen der Regionalklasse 2 fahren die Frauen des SV Rot-Schwarz Edlau zur Endrunde nach Bitterfeld. Der einst langjährige Stammgast der Verbandsliga und Großfeld-Landesmeister setzte sich sowohl mit der besten Offensive (127 Tore) als auch mit der besten Defensive (13 Gegentreffer) in der Staffel durch.

ESV Merseburg

In der Regionalklasse 3 haben die Fußballerinnen des ESV Merseburg ihre Kontrahentinnen hinter sich gelassen. Von den 16 Partien haben die Merseburgerinnen lediglich eine gegen den Vize-Staffelsieger SV Fortuna Brücken verloren. Besonders beeindruckend: Die ESV-Frauen mussten im Ligabetrieb nur vier (!) Gegentore hinnehmen. Im Angriff haben die Merseburgerinnen rund um Top-Torschützin Sandra Brandt (28 Treffer) gleich fünf Spielerinnen mit mindestens zehn Saisontoren.

FC RSK Freyburg

Zum dritten Mal in den vergangenen fünf Jahren fahren die Frauen des FC RSK Freyburg zur Kleinfeld-Endrunde. Nach dem Triumph im Kleinfeld-Landespokal (4:2 im Finale gegen den Eilslebener SV) und dem Staffelsieg in der Regionalklasse 4 winkt den Freyburgerinnen das Triple. Mit je 24 Treffern ragen Juliane Gorn und Paula Lehwald bei den 90 Saisontoren des FC RSK heraus.

Der Spielplan der Endrunde

Ab 11 Uhr rollt am Sonntag im Fritz-Heinrich-Stadion an der Niemegker Straße in Bitterfeld der Ball. Zum Auftakt der Endrunde stehen sich der SV Rot-Schwarz Edlau und der FC RSK Freyburg gegenüber. Nach insgesamt sechs Partien soll die Kleinfeld-Landesmeisterschaft spätestens gegen 14:30 Uhr entschieden sein. Dann sollen die Nachfolgerinnen des FC Stahl Aken als Titelträgerinnen feststehen.

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