Endrunde Hallenstadtmeisterschaft Velbert live: Ticker & Ergebnisse Am Donnerstag und Freitag steigt die Endrunde der Hallenstadtmeisterschaft Velbert. In diesem Text gibt es alle Entwicklungen live.

Am Donnerstag steigt die zweite Gruppenphase der Hallenstadtmeisterschaft Velbert 2022. In zwei Vierer-Gruppen werden jeweils zwei Mannschaften den Einzug in das Halbfinale feiern; die Dritten und Vierten sind damit aber noch nicht ausgeschieden, sondern stehen sich am Finaltag (30. Dezember) in Platzierungsspielen gegenüber.

Spielplan der Haupt- und K.o.-Runde in Velbert

Do., 29.12.22 17:00 Uhr SSVg Velbert - TVD Velbert

Do., 29.12.22 17:25 Uhr Langenberger SV 1916 - TSV Neviges-Engizek 1982

Do., 29.12.22 17:50 Uhr SC Velbert - Stella Azzurra Velbert

Do., 29.12.22 18:15 Uhr Türkgücü Velbert - Blau-Weiß Langenberg

Do., 29.12.22 18:40 Uhr SSVg Velbert - Langenberger SV 1916

Do., 29.12.22 19:05 Uhr TVD Velbert - TSV Neviges-Engizek 1982

Do., 29.12.22 19:30 Uhr SC Velbert - Türkgücü Velbert

Do., 29.12.22 19:55 Uhr Stella Azzurra Velbert - Blau-Weiß Langenberg

Do., 29.12.22 20:20 Uhr TVD Velbert - Langenberger SV 1916

Do., 29.12.22 20:45 Uhr TSV Neviges-Engizek 1982 - SSVg Velbert

Do., 29.12.22 21:10 Uhr Stella Azzurra Velbert - Türkgücü Velbert

Do., 29.12.22 21:35 Uhr Blau-Weiß Langenberg - SC Velbert



Fr., 30.12.22 17:00 Uhr - Halbfinale 1

Fr., 30.12.22 17:45 Uhr - Halbfinale 2

Fr., 30.12.22 18:30 Uhr - Spiel um Platz 7

Fr., 30.12.22 19:15 Uhr - Spiel um Platz 5

Fr., 30.12.22 20:00 Uhr - Spiel um Platz 3

Fr., 30.12.22 20:45 Uhr - Finale