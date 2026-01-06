Endrunde bei der HSM Dortmund: Das sind die Gruppen und der Spielplan

Oberligist ASC 09 Dortmund hatte sich mit teilweise bescheidenen Leistungen durch die Zwischenrunde gequält, letztlich aber erfolgreich durch einen knappen 1:0-Sieg gegen TV Brechten, der sich danach ebenfalls qualifizierte. Der ASC ist neben Westfalenligist BSV Schüren der Favorit auf den Titel.

Oberligist Türkspor Dortmund und Westfalenligist FC Brünninghausen waren in der Zwischenrunde auf der Strecke geblieben, so dass Plätze für Außenseiter wie A-Ligist DJK BW Huckarde frei wurden. Außerdem sind vier Landes- und fünf Bezirksligisten in der Endrunde dabei.

Der Modus sieht zunächst vier Dreier-Gruppen am Freitag vor. Davon werden die Gruppensieger und Gruppenzweiten in das Viertelfinale am Samstag einziehen und ab da im "normalen" K.o.-System weiterspielen.