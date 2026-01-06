 2025-12-17T10:26:01.779Z

Eichlinghofen und Hannibal haben sich für Endrunde qualifiziert.
Endrunde bei der HSM Dortmund: Das sind die Gruppen und der Spielplan

40. Dortmunder Hallenstadtmeisterschaft

Oberligist ASC 09 Dortmund hatte sich mit teilweise bescheidenen Leistungen durch die Zwischenrunde gequält, letztlich aber erfolgreich durch einen knappen 1:0-Sieg gegen TV Brechten, der sich danach ebenfalls qualifizierte. Der ASC ist neben Westfalenligist BSV Schüren der Favorit auf den Titel.

Oberligist Türkspor Dortmund und Westfalenligist FC Brünninghausen waren in der Zwischenrunde auf der Strecke geblieben, so dass Plätze für Außenseiter wie A-Ligist DJK BW Huckarde frei wurden. Außerdem sind vier Landes- und fünf Bezirksligisten in der Endrunde dabei.

Der Modus sieht zunächst vier Dreier-Gruppen am Freitag vor. Davon werden die Gruppensieger und Gruppenzweiten in das Viertelfinale am Samstag einziehen und ab da im "normalen" K.o.-System weiterspielen.

Der Spielplan:

Gruppe 1

Fr., 09.01.2026, 16:30 Uhr
DJK Blau-Weiß Huckarde
DJK Blau-Weiß HuckardeBW Huckarde
Mengede 08/20
Mengede 08/20Mengede08/20
16:30
DJK BW Huckarde (KLA) - Mengede08/20 (BL)

Fr., 09.01.2026, 18:15 Uhr
TuS Eichlinghofen
TuS EichlinghofenTuS Eichlinghofen
DJK Blau-Weiß Huckarde
DJK Blau-Weiß HuckardeBW Huckarde
18:15
TuS Eichlinghofen (LL) - DJK BW Huckarde (KLA)

Fr., 09.01.2026, 20:00 Uhr
Mengede 08/20
Mengede 08/20Mengede08/20
TuS Eichlinghofen
TuS EichlinghofenTuS Eichlinghofen
20:00
Mengede08/20 (BL) - TuS Eichlinghofen (LL)

Gruppe 2

Fr., 09.01.2026, 16:55 Uhr
VfR Sölde
VfR SöldeVfR Sölde
BSV Schüren
BSV SchürenBSV Schüren
16:55
VfR Sölde (BL) - BSV Schüren (WL)

Fr., 09.01.2026, 18:40 Uhr
Westfalia Huckarde
Westfalia HuckardeWestfalia Huckarde
VfR Sölde
VfR SöldeVfR Sölde
18:40
Westfalia Huckarde (BL) - VfR Sölde (BL)

Fr., 09.01.2026, 20:25 Uhr
BSV Schüren
BSV SchürenBSV Schüren
Westfalia Huckarde
Westfalia HuckardeWestfalia Huckarde
20:25
BSV Schüren (WL) - Westfalia Huckarde (BL)

Gruppe 3

Fr., 09.01.2026, 17:20 Uhr
TV Brechten
TV BrechtenTV Brechten
FC Roj Dortmund
FC Roj DortmundFC Roj
17:20
TV Brechten (BL) - FC Roj (LL)

Fr., 09.01.2026, 19:05 Uhr
SV Westrich
SV WestrichSV Westrich
TV Brechten
TV BrechtenTV Brechten
19:05
SV Westrich (BL) - TV Brechten (BL)

Fr., 09.01.2026, 20:50 Uhr
FC Roj Dortmund
FC Roj DortmundFC Roj
SV Westrich
SV WestrichSV Westrich
20:50
FC Roj (LL) - SV Westrich (BL)

Gruppe 4

Fr., 09.01.2026, 17:45 Uhr
TuS Hannibal
TuS HannibalTuS Hannibal
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
17:45
TuS Hannibal (LL) - ASC 09 Dortmund (OL)

Fr., 09.01.2026, 19:30 Uhr
SV Brackel 06
SV Brackel 06SV Brackel 06
TuS Hannibal
TuS HannibalTuS Hannibal
19:30
SV Brackel 06 (LL) - TuS Hannibal (LL)

Fr., 09.01.2026, 21:15 Uhr
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
SV Brackel 06
SV Brackel 06SV Brackel 06
21:15
ASC 09 Dortmund (OL) - SV Brackel 06 (LL)

