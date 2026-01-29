Endrik Jaschan verstärkt die Defensive von Eintracht Norderstedt

– Foto: IMAGO

In den vergangenen Wochen trainierte Endrik Jaschan bereits mit und kam in den bisherigen drei Spielen als Gastspieler zum Einsatz. Nun ist der 19-Jährige auch offiziell Teil von Eintracht Norderstedt.

Der Innenverteidiger stammt aus Cottbus und wechselte 2022 in das Nachwuchsleistungszentrum des Hamburger SV, wo er den restlichen Jugendbereich bis in den Herrenbereich durchlief.

Sportchef Frank Spitzer erläutert die Hintergründe der Verpflichtung: „Nach den Abgängen von Andre Wallenborn und Moritz Achtenberg haben wir nach einer Alternative fürs Abwehrzentrum gesucht. Ich kenne Endrik Jaschan, seit er aus Cottbus in die U17 des Hamburger SV gewechselt ist. Damals war er noch zentraler Mittelfeldspieler, hat sich dann aber so langsam zum Innenverteidiger entwickelt. Im Training und in den Testspielen hat er uns überzeugt.“ Spitzer bedankt sich zudem beim Hamburger SV für die Zusammenarbeit. „Der HSV kam uns entgegen und hat seinen Vertrag aufgelöst. Ich bin froh, dass wir Endrik dazu bekommen haben, weil er auch sehr gute charakterliche Eigenschaften besitzt. Er war ja nicht umsonst zuletzt auch Kapitän der U19 des Hamburger SV.“