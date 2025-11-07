„Endlich wieder zuhause“, Landolfshausen will gegen Werratal nachlegen

Nach zwei Auswärtsspielen in Folge kehrt der TSV Landolfshausen/Seulingen am Sonntag (14 Uhr) endlich wieder auf den heimischen Platz zurück, das letzte Spiel war am 12.10. gegen RSV Göttingen. Zum einen ist es schön wieder vor den eigenen Fans spielen zu können, andererseits ist man zuhause auch eine Macht: Alle sechs Heimspiel konnte man in dieser Saison bisher gewinnen. Ein gutes Omen für das Spiel am Sonntag. Gegner im Bezirksliga-Duell ist die SG Werratal 2000, die als Tabellenzwölfter anreist. Während die Hausherren mit 31 Punkten als ärgster Verfolger von Spitzenreiter SC Hainberg um die Tabellenführung kämpfen, benötigt Werratal jeden Zähler, um sich vom unteren Tabellenbereich abzusetzen.

„Wir sind erst mal glücklich, dass wir nach gefühlter Ewigkeit wieder ein Heimspiel austragen dürfen und endlich wieder auf heimischem Platz vor heimischem Publikum spielen können“, sagt TSV-Trainer Endrik Heberling. „Wir gehen in das Spiel mit einer Riesenportion Selbstvertrauen, das wir in den letzten Wochen getankt haben, und wollen natürlich jetzt auch einen Heimsieg einfahren.“

Mit zehn Siegen aus zwölf Spielen und einem Torverhältnis von 43:15 geht der TSV als klarer Favorit in die Partie. Doch Heberling warnt davor, den Gegner zu unterschätzen: „Wir gehen auch in dieses Spiel wieder sehr demütig rein. Werratal ist ein sehr zweikampfstarker, kampfbetonter Gegner, der über viel Qualität im offensiven Bereich verfügt. Wir müssen ihre Stärken früh unterbinden.“

Die Zielsetzung ist dennoch eindeutig: „Wir wollen natürlich einen Heimsieg einfahren und uns so ein noch besseres Gefühl verschaffen für die kommenden direkten Duelle gegen Hainberg und Sparta“, betont Heberling.

Personell muss der TSV allerdings auf einige Spieler verzichten. Gelbsperren, leichte Verletzungen und Urlaube schmälern den Kader. Heberling bleibt trotzdem zuversichtlich: „Wir haben eine schlagkräftige Truppe beisammen und werden versuchen, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen.“

Für die Gäste aus Werratal, die mit 27 erzielten Treffern durchaus torgefährlich auftreten, bietet die Partie die Gelegenheit, nach zuletzt wechselhaften Leistungen ein Ausrufezeichen zu setzen. Ein Punktgewinn beim Aufstiegsanwärter wäre für die Mannschaft ein wichtiger Erfolg im Kampf gegen den Abstieg.

Für Landolfshausen/Seulingen hingegen zählt nur ein Sieg – auch, um mit mit ordentlich Selbstvertrauen in die bevorstehenden Spitzenspiele gegen Hainberg und Sparta Göttingen zu gehen.