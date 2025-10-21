Endlich wieder zu Null - Börger feiert kontrollierten 3:0-Heimsieg

Manchmal läuft’s einfach wie am Schnürchen. Und wenn der Sonntag mit Sonne, Kaffee und einem 3:0-Sieg endet, dann weiß man: In Börger stimmt die Welt wieder. Gegen den SV Grenzland Twist zeigte die Mannschaft von Beginn an, dass sie den Dreier fest eingeplant hatte und das sogar mit Stil.

Schon nach 17 Minuten war der Plan das erste Mal aufgegangen: Johannes Gertken tänzelte sich auf links durch, als wäre die Seitenlinie nur Zierde, und legte so präzise quer, dass Mathis Albers am zweiten Pfosten nur noch den Fuß hinhalten musste. 1:0 und das Gefühl: Heute passiert nichts mehr, was schiefgehen könnte.

Auch danach blieb Börger dran, spielte, kombinierte, ließ Chancen liegen – aber nie den Ball. Der zweite Treffer ließ trotzdem ein Weilchen auf sich warten. Erst in der 65. Minute nahm sich Marc Wöste ein Herz, zog von der rechten Strafraumkante ab und traf in die lange Ecke, so platziert, dass man fast applaudieren musste, bevor der Ball überhaupt im Netz zappelte.

Und wer dachte, das war’s, wurde direkt eines Besseren belehrt: Nur eine Minute später segelte eine Ecke von Yanneck Kuhr in den Strafraum, Tim Mattis Terhalle stieg hoch und mit einem entschlossenen Kopfball war die Sache entschieden. 3:0, Deckel drauf, Feierabend.

Der Rest war Routine: Ball laufen lassen, nichts mehr anbrennen, noch ein, zwei Chancen liegen lassen, weil’s einfach dazugehört. Nach 90 Minuten stand ein verdienter und vor allem souveräner Heimsieg, der ganz ohne Drama auskam.

Und das Beste daran: Die Null stand. Endlich wieder.

Am Freitag wartet dann der Tabellenführer in Bokeloh. Schweres Spiel? Vielleicht. Aber wer so auftritt wie gegen Twist, darf ruhig mit einem Lächeln hinfahren.

____________________

Zwei Teams, ein Ziel: Kein Gegentor

Manchmal ist ein 0:0 mehr als nur ein Ergebnis. Es ist ein Statement. Drei Spiele ohne Gegentor, das gab’s beim SV Listrup schon länger nicht mehr. Und so standen an diesem Sonntag zwei Mannschaften auf dem Platz, die sich 90 Minuten lang gegenseitig versicherten: „Heute schießen wir lieber kein Tor.“

Die erste Halbzeit gehörte leicht den Listrupern, ein paar gute Szenen, ein bisschen Schwung, ein Hauch von „da könnte was gehen“. Doch die zweite Hälfte drehte das Drehbuch um: Teglingen kam besser rein, schnupperte an der Führung, aber auch da blieb es beim Schnuppern.

Spannung kam trotzdem auf, weniger durch Torchancen, mehr durch Gelbe Karten (fünf an der Zahl für Listrup, zwei für Teglingen). Man kennt das: Wenn der Ball nicht rollt, rollt wenigstens der Schiri mit dem Arm.

Taktisch war’s durchaus ansehnlich, kämpferisch sowieso. Und so trennte man sich am Ende mit einem 0:0, das irgendwie genau passte. Kein Spektakel, aber ein solides Stück Emslandliga-Handwerk, gewürzt mit der Erkenntnis: Auch ein torloser Sonntag kann sich gut anfühlen.

Weiter geht’s für Listrup am Sonntag in Haselünne. Anstoß um 15:00 Uhr. Vielleicht fällt da ja wieder ein Tor. Muss aber nicht.

_____________________

Selbstvertrauen trifft Tabellenführer und verliert.