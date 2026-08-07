"Endlich wieder Wettkampf" - Volkmarode empfängt MTV Gifhorn

„Wir freuen uns, dass die Liga wieder startet, dass wir den Alltag wieder zurückbekommen und den normalen Wettkampf“, sagt Gerstung. „Endlich wieder Wettkämpfe, endlich wieder Heimspiel, endlich wieder Fußballsonntag.“

Mit dem MTV Gifhorn erwartet der Trainer einen hochkarätigen Gegner. „Es geht gegen eine Top-Mannschaft. Sie haben im letzten Jahr den Aufstieg knapp verpasst und sind auch in diesem Jahr wieder eine Top-Mannschaft mit ganz viel Qualität." Im Pokal zeigte Gifhorn diese Qualität jedoch nicht auf höchstem Niveau und so flog der Vorjahres-Vizemeister beim FC Schwülper nach Elfmeterschießen raus. Volkmarode hingegen schaltete Leiferde klar mit 5:1 aus. In der vergangenen Saison jedoch konnte Gifhorn beide direkten Duelle gegen Volkmarode für sich entscheiden.

Trotzdem blickt Gerstung optimistisch auf den Saisonauftakt. „Wir freuen uns aber, mit einem Heimspiel in die Saison starten zu können und werden die Dinge, die wir in der Vorbereitung gut gemacht haben, hoffentlich wieder auf den Platz bringen können.“