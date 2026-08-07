"Endlich wieder Wettkampf" - Volkmarode empfängt MTV Gifhorn

Mit einem Heimspiel gegen den MTV Gifhorn startet der SC Rot-Weiß Volkmarode in die neue Landesliga-Saison. Trainer Collin Gerstung blickt der Partie mit Vorfreude entgegen, weiß aber auch, dass direkt eine anspruchsvolle Aufgabe auf seine Mannschaft wartet.
„Wir freuen uns, dass die Liga wieder startet, dass wir den Alltag wieder zurückbekommen und den normalen Wettkampf“, sagt Gerstung. „Endlich wieder Wettkämpfe, endlich wieder Heimspiel, endlich wieder Fußballsonntag.“
Mit dem MTV Gifhorn erwartet der Trainer einen hochkarätigen Gegner. „Es geht gegen eine Top-Mannschaft. Sie haben im letzten Jahr den Aufstieg knapp verpasst und sind auch in diesem Jahr wieder eine Top-Mannschaft mit ganz viel Qualität." Im Pokal zeigte Gifhorn diese Qualität jedoch nicht auf höchstem Niveau und so flog der Vorjahres-Vizemeister beim FC Schwülper nach Elfmeterschießen raus. Volkmarode hingegen schaltete Leiferde klar mit 5:1 aus. In der vergangenen Saison jedoch konnte Gifhorn beide direkten Duelle gegen Volkmarode für sich entscheiden.
Trotzdem blickt Gerstung optimistisch auf den Saisonauftakt. „Wir freuen uns aber, mit einem Heimspiel in die Saison starten zu können und werden die Dinge, die wir in der Vorbereitung gut gemacht haben, hoffentlich wieder auf den Platz bringen können.“
Gleichzeitig betont der Trainer, dass die Vorbereitung nicht nur positive Erkenntnisse gebracht habe. „Die Vorbereitung hat natürlich auch, wie es immer so der Fall ist, Dinge gezeigt, die noch nicht so optimal laufen, an denen wir weiter arbeiten wollen und werden.“
Für Gerstung wird die Partie gegen den MTV Gifhorn ein erster richtiger Gradmesser sein. „Nach dem Spiel kann man direkt einordnen, wo man steht und wie viel die Vorbereitung wert war. Das wird man allerdings erst in den nächsten Wochen wissen, wenn die Liga wieder ein bisschen im Alltag angekommen ist.“