»Endlich wieder Vollgas!« Und gleich wird's »kurios« 1. Spieltag in der Bayernliga Nord: Langes Wochenende infolge der Pokalspiele +++ Würzburg doppelt gefordert +++ Neudrossenfeld erst bei 40 Prozent +++ von Helmut Weigerstorfer · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Vollgas zum Auftakt: Der Würzburger FV startet mit zwei Ligaspielen innerhalb von drei Tagen in die neue Spielzeit. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Nein, von einem ruhigen, entspannten Start in die neue Spielzeit kann man nicht wirklich sprechen. Denn wegen des Eröffnungsspieles am vergangenen Mittwochabend und den Pokalpartien am Wochenende dauert der 1. Spieltag bis kommenden Dienstag - also gut eine Woche! Wenn man es genau nimmt, ist die erste Runde sogar erst Anfang September abgeschlossen. Die Partie Großbardorf vs. Aschaffenburg wird nämlich in gut zwei Monaten ausgetragen, Großbardorf vs. Würzburger FV (3. Spieltag) dafür vorgezogen. "Das ist kurios", gibt Gallier-Häuptling Marc Hartmann zu. "Aus terminlichen Gründen war es aber nicht anders zu lösen."

Eröffnungspiel am Mittwochabend

--> Hier geht's zum ausführlichen Nachbericht dieser Partie (einfach klicken) Samstag

Sa., 18.07.2026, 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 Ingolstadt II FSV Stadeln Stadeln 14:00 PUSH

Kevin Ulrich (Trainer, Ingolstadt): "Der Fokus im Verein liegt natürlich auf dem aktuell laufenden Trainingslager der Profis. Trotzdem spüre ich ein großes Interesse am Auftakt der U21 in der Bayernliga. Insgesamt besteht eine große Vorfreude und Spannung, wie sich die junge Mannschaft zu Beginn behaupten kann. Wir sind auf einem sehr guten Fitnesslevel. Wir haben intensiv gearbeitet und wollen schon am ersten Spieltag ein hohes Spieltempo gehen. Inhaltlich haben wir eine gute Basis geschaffen, diese wollen wir über die Ligaspiele weiterentwickeln. Das wahre Potenzial der Mannschaft wird man erst im Laufe der Saison sehen." Personal: Louis Marbach und Valton Islami sind im Trainingslager der Profis, Alexander Meyer fehlt verletzungsbedingt. Manfred Dedaj (Trainer, Stadeln): "Endlich wieder Vollgas! Wir blicken auf eine gute Vorbereitung zurück und freuen uns auf das erste Punktspiel. Glücklicherweise haben wir nun einen größeren Kader. Das heißt, wir können auf Ausfälle besser reagieren. Das heißt aber auch, dass jeder regelmäßig seine Chance bekommen wird. Der Konkurrenzkampf wird größer sein. Das ist gut so! Die jungen Ingolstäder werden Fußball spielen wollen - wir aber auch." Personal: Marco Weber, Jan Koch und Lukas Kuschka stehen auf der Ausfallliste.

Sa., 18.07.2026, 14:00 Uhr ASV Cham ASV Cham SpVgg Bayern Hof Bayern Hof 14:00 PUSH

Faruk Maloku (Trainer, Cham): "Zum Auftakt wartet mit der SpVgg Bayern Hof direkt ein Traditionsduell auf uns. Hof hat seinen Kader mit einigen vielversprechenden jungen Spielern verstärken können. Uns steht wie gewohnt eine intensive Partie bevor. Wir wollen gut reinkommen in die Saison und uns möglichst früh in ruhiges Fahrwasser bringen." Personal: Andre Adkins, Marco Pfab, Finn Steinhauser und Martin Schuster sind verletzt. Thomas Popp (Sportlicher Leiter, Hof): "Endlich geht's wieder los! Wir haben gleich zum Auftakt mit Cham ein richtiges Brett. Auch wenn der ASV sicher noch nicht bei 100 Prozent ist, haben sie trotz Abgänge und Verletzungen immer noch enorm viel Qualität in ihren Reihen. Mit einem Punkt zum Auftakt könnten wir daher sehr gut leben. Wir selbst haben auch noch Luft nach oben, aber das ist vor dem ersten Spieltag auch völlig normal. Generell herrscht bei uns große Vorfreude auf die bevorstehende Saison, weshalb viele Hofer nach Cham reisen werden." Personal: Bis auf Sturmtank Lucas Seidel und Daniel Pavlov - beide befinden sich bereits wieder im Mannschaftstraining, sind aber noch nicht einsatzfähig - sind alle Kadermitglieder einsatzbereit.

Das Saisoneröffnungs-Spiel am Mittwochabend hat Aufsteiger Ammerthal gegen Neumarkt mit 1:0 gewonnen. – Foto: Jonas Löffler

Sa., 18.07.2026, 15:00 Uhr Würzburger FV WürzburgerFV SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II 15:00 PUSH

Christian Breunig (Trainer, Würzburg): "Wir sind bei 90 Prozent plus - also: wettkampfbereit! Die vergangenen Wochen haben wir konsequent genutzt - konditionell und taktisch. Die Testspiele haben uns Spielpraxis und die nötige Belastung gebracht. Wir wollen mit Leidenschaft auftreten und sind bereit, viele Zweikämpfe zu führen. Aktuell denken wir aber ausschließlich an das Spiel gegen Regensburg - Spiel für Spiel. Nach dem Heimspiel richten wir dann den Fokus komplett auf Großbardorf. Zu Beginn der Saison sind wir noch frisch. Da sollte der Doppelspieltag kein Problem sein." Personal: Langzeitverletzt sind Sebastien Döring und Cornelius Wieden. Fragezeichen stehen hinter Adrian Istrefi und Julian Wild - ob sie für eines der beiden Spiele einsatzbereit sind, entscheidet sich kurzfristig. Johannes Frisch (Teammanager, Regensburg): "Die Vorfreude in der Mannschaft und im Trainerteam auf den Auftakt ist groß. Wir haben gegen hochklassige Gegner getestet und fühlen uns gut vorbereitet auf das erste Spiel. Wir wollen natürlich mit einem Sieg in die neue Saison starten. Wir wissen, dass uns in Würzburg ein intensives Spiel erwartet und wir alles in die Waagschale werfen müssen, um die Punkte mitzunehmen. Personal: Felix Albrecht (Uni) und Samuel Hasa (Sprunggelenksverletzung) fallen aus.

Sa., 18.07.2026, 17:00 Uhr TSV Nördlingen Nördlingen DJK Gebenbach Gebenbach 17:00 PUSH

Michael Göttler (Trainer, Nördlingen): "Die Vorfreude ist riesig! Durch die Umgruppierung erwarten uns spannende neue Begegnungen! Wir haben die gesamte Vorbereitung sehr intensiv gearbeitet und in allen Bereichen einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht. Gebenbach ist mit Sicherheit ein sehr guter und ambitionierter Gegner, der das Potential für ganz vorne hat. Wir werden alles investieren und geschlossen als Mannschaft auftreten, um erfolgreich zu sein." Personal: Hakki Yildiz (schwere Knieverletzung), Edwin Tarakan (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) und Bernd Rathgeber (Sehnenprobleme) fehlen. Dominic Rühl (Trainer, Gebenbach): "Alle fiebern dem Start entgegen. Aufgrund des gut gemeisterten Umbruchs und der gut verlaufenden Vorbereitung ist die Stimmung sehr positiv und voller Vorfreude auf die Saison. Wir haben in der Vorbereitung alle gesteckten Ziele und Inhalte sehr gut durchbekommen, da die Jungs fantastisch mitgezogen haben. Und obwohl wir sicherlich in vielen Feldern Steigerungspotenzial haben, sind wir On-Point auf dem Stand, auf dem wir sein wollten. Wir wollen gleich zu Beginn voll da sein und im Spiel entsprechend auftreten. Zum einen werden wir gleich aggressiv und voller Intensität gegen den Ball arbeiten, gleichzeitig auch mit Ball zeigen, dass wir bereit sind den nächsten Schritt zu gehen." Personal: Jonas Lax, David Vidovic und Simon Pirner fehlen. Dienstag

Di., 21.07.2026, 18:30 Uhr FC Eintracht Bamberg 2010 FCE Bamberg SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden 18:30 PUSH

Patrick Sulewski (Trainer, Bamberg): "Nach einer kurzen und knackigen Vorbereitung freuen sich alle, dass es endlich wieder um Punkte geht. Natürlich ist vor dem ersten Spiel eine gewisse Anspannung dabei, weil noch keine Mannschaft so genau weiß, wo sie steht. Bei 100 Prozent wird man nach vier oder fünf Wochen Vorbereitung wahrscheinlich nie sein. Wir haben aber eine sehr gute Basis geschaffen und sind überzeugt, dass wir bereit für den Saisonauftakt sind. Wir wollen mutig auftreten und unseren Fußball auf den Platz bringen. Uns ist wichtig, dass wir unsere Abläufe wiedererkennen und als Mannschaft geschlossen auftreten. Und am Ende wollen wir das Spiel natürlich gewinnen!" Personal: Man muss auf Kenan Delic verzichten, der sehr spät zur Mannschaft gestoßen ist und sich noch im Aufbautraining befindet. Hendrik Lange und Jonas Schildbach stehen voraussichtlich wieder zur Verfügung. Hinter David Lang steht aufgrund einer Handgelenksverletzung noch ein kleines Fragezeichen. Michael Riester (Trainer, Weiden): "Der Fokus liegt zunächst ganz klar auf dem Pokalspiel am Samstag gegen Ammerthal. Natürlich freuen wir uns auch auf den Saisonauftakt am Dienstag gegen Bamberg, aber vorher gilt unsere volle Konzentration dem Pokal. Für uns ist dieses Spiel wichtig, weil wir uns darüber den nötigen Rhythmus holen wollen. Wir möchten von Beginn an mit Leidenschaft, Einsatz und der richtigen Mentalität auftreten, um in einen guten Flow zu kommen und mit einem positiven Gefühl in den Ligaauftakt zu starten." Personal: Mittelfeld-Motor Martin Ruda laboriert an einer Sprunggelenksverletzung.

3:2-Sieg über Dingolfing bei der Generalprobe: Wie verkraftet Cham die missglückte Aufstiegsrelegation? – Foto: Paul Hofer

Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter, Neudrossenfeld): "Durch das Hitze-Wochenende fehlen uns zwei Vorbereitungsspiele - das merkt man. Das Leistungsvermögen ist aktuell vielleicht bei 40 Prozent und es wartet bis zum letzten Tag noch harte Arbeit. Ich könnte eine Wette eingehen und sagen: Am Ende der Saison hat die Fortuna die meist erzielten Tore. Wir treffen also auf eine brutale Offensivmaschine und werden danach wissen, wo wir stehen." Personal: Lennart Wöhner und Moritz Hütter (beide sechsmonatiges Auslandssemester), Nikolas Hofmann (Zerrung), Fardin Rabet (Haarriss) und Marvin Herath (Patellasehne) stehen nicht zur Verfügung. Lucas Altenstrasser (Co-Spielertrainer, Regensburg): "Die Stimmung ist gut. Man merkt, dass es losgehen darf. Ich denke, wir sind so bei 85 bis 90 Prozent. Diese sind auch nötig. Denn der Gegner steht super diszipliniert und defensiv komptakt. Wir wollen dem Spiel unseren Stempel aufdrücken und am Dienstag die lange Heimfahrt mit drei Punkten antreten." Personal: Nico Wagner und Kevin Hoffmann müssen zuschauen, Lukas Schröder droht ein ähnliches Schicksal.

Di., 21.07.2026, 19:00 Uhr DJK Don Bosco Bamberg DJK Bamberg TSV Kornburg TSV Kornburg 19:00 PUSH