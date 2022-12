– Foto: Brennpunkt Orange

Endlich wieder Salza-Cup Am 27.12. steigt in Bad Langensalza wieder der Salza-Cup. Nachdem in den vergangenen drei Jahren improvisieren angesagt war, steigt das Turnier nun wieder im gewohnten Umfang.

Während an den kommenden Wochenenden noch die ein oder anderen Pflichtspiele auf dem Programm stehen, laufen beim FSV Preußen Bad Langensalza schon die Vorbereitungen auf den diesjährigen Salza-Cup.

Nach vier Jahren findet der Salza-Cup wieder im gewohnten Umfang statt. Denn 2019 wichen die Organisatoren nach Mühlhausen aus, weil die Salza-Halle Umgebaut wurde. 2020 fiel das Turnier Corona zum Opfer und 2021 trug man den Wettbewerb Corona-bedingt ohne Zuschauer aus. Nun ist der Salza-Cup zurück in der Salza-Halle, die über 1.000 Zuschauern Platz bietet. Kein Wunder also, dass die Vorfreude bereits jetzt groß ist, wie Benno Harbauer, der Vorsitzende des FSV Preußen Bad Langensalza, auf FuPa-Nachfrage bestätigt: „Nicht nur unser Verein hat sehr große Lust darauf, glaube ich. Sondern alle Mannschaften aus der Region. Das ist sicher nicht nur für uns ein Highlight. Für uns ist das aber natürlich eine Riesengeschichte, den Salza-Cup wieder im großen Umfang austragen zu können“, so Harbauer, der auch betont, dass es richtig war, das Turnier auch in den vergangenen Jahren unter den gegebenen Umständen durchzuziehen. „Das ist elementar gewesen, weil wir die Tradition weiterleben lassen wollten“, sagt der Vereinsboss. Am 27.12. ab 17 Uhr – wie gewohnt zwischen den Feiertagen – findet dann der „große Salza-Cup" statt. Rund um diesen Termin werden Turniere für Nachwuchs, Frauen, alte Herren, die zweiten Mannschaften und Freizeitmannschaft veranstaltet. Unter den Teilnehmern am 27.12. befindet sich mit dem SC Weimar übrigens auch ein Team, das zum ersten Mal beim Salza-Cup antritt. „Weimar ist das erste Mal dabei. Darüber freue ich mich riesig“, meint Benno Harbauer. Die Gruppen des Salza-Cup 2022: Gruppe A FSV Wacker Gotha FSV Ohratal FC An der Fahner Höhe SpVgg Siebleben