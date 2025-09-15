Endlich wieder Punkte – SV Walpertskirchen meldet sich zurück

Der SV Walpertskirchen gewinnt gegen Gaimersheim und beendet damit die ärgerliche Niederlagen-Serie der vergangenen Wochen.

Walpertskirchen – Mit rund 100 Fans im Rücken musste es einfach klappen. Mit einem 2:1 (1:1)-Sieg beim TSV Gaimersheim hat der SV Walpertskirchen am Samstagnachmittag nach drei Niederlagen den freien Fall gestoppt.

Für Trainer Josef Heilmeier waren die offiziell 120 Zuschauer „gefühlt alle aus Walpertskirchen, und es war irre, wie uns die unterstützt haben“. Eine Hiobsbotschaft hatte er schon vor Spielbeginn zu verdauen, denn Tobias Rauch zog sich beim Aufwärmen eine Muskelverletzung zu.

Stefan Pfanzelt schickte er für ihn als Außenverteidiger rein, „und der hat es sehr gut gemacht“. Franz Büchlmann, beim WSV so was wie Chefscout und diesmal als Betreuer dabei, sah von seinem Team die ersten zehn Minuten „mehr ein Rantasten an den völlig unbekannten Gegner, der bei Ballverlusten von uns brutal schnell umschalten konnte“.

Die Walpertskirchener stellten sich darauf ein und waren dann für einige Zeit auch das bessere Team. Nach Ballgewinn ruckzuck umschalten, das kann auch der WSV. So wurde Christian Käser steil geschickt, und der schloss nach 16 Minuten eiskalt zum 1:0 ab.

Viel lob vom Trainer

Eine weitere Gelegenheit zu einem Treffer dank des sehr guten Walpertskirchener Konterspiels konnte Käser nicht nutzen. Mehr Ballbesitz hatten die Gastgeber, aber der Ausgleichstreffer (32./Eron Dervisi) fiel nach einem SVW-Ballverlust im Spielaufbau. Die erste Viertelstunde nach Wiederbeginn hatten dann die Gäste einen Gaimersheimer Sturmlauf zu überstehen.

„Was Raphael Hösl und Torhüter Florian Leininger da leisteten, war Wahnsinn“, beschrieb ihr Trainer diese Phase. Walpertskirchen befreite sich wieder und ging mit einem herrlich herausgespielten Treffer nach 68 Minuten in Führung. Nach Ballgewinn schickte Marius Orthuber mit nur einem Ballkontakt Käser auf die Reise.

Weitere Großchancen ausgelassen

Der täuschte einen Schuss an, legte dann aber überlegt quer, und Daniel Schuler konnte einschieben. „Ein, zwei Großchancen hatten wir noch, um früher alles klarzumachen“, berichtet Büchlmann, gibt aber zu, „dass auch Gaimersheim am Ausgleich einmal nah dran war“.

Franz Büchlmann, der seinen Bruder und Sportlichen Leiter Maximilian, der in der Zweiten als Spieler aushelfen musste, vertrat, hatte den Eindruck, „dass dieser sehr spielstarke Gegner sich nicht so recht auf totale Offensive umzuschalten traute“.