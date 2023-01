Endlich wieder mit Zuschauern FA-Solutions Masters-Cup +++ Prominentes Starterfeld in Nußloch

"Es war ein riesiger Kraftakt alles zu stemmen, aber die Vorfreude ist groß", sagt Stephan Anweiler. Der gebürtige Nußlocher ist Hallensprecher, Mitglied des Organisationsteams und seit vielen Jahren eng mit dem Turnier verbunden. Er ist regelrecht Feuer und Flamme für das beliebte Jugendturnier und gibt einen Einblick in die Planungen vor sowie während der Veranstaltung: "Wir benötigen knapp 100 Helfer, um alles im gewohnten Rahmen durchzuführen. Dieses Jahr gilt unser Dank vielen Frauen und Eltern, die sich auch kurzfristig bereiterklärt haben mitzuhelfen."

Vor allem Gasteltern sind jedes Jahr aufs Neue gesucht, schließlich reisen viele teilnehmende Mannschaften von weit her an und müssen in Nußloch und naher Umgebung übernachten. Drei Teams kommen sogar aus dem Ausland. Racing Straßburg aus Frankreich, der FC Brügge aus Belgien und die PSV Eindhoven aus den Niederlanden verleihen dem Masters-Cup internationales Flair.

Zu den Favoriten auf den Turniersieg zählen einige Klubs. Gewonnen haben in den vergangenen 16 Jahren viele Nachwuchsteams von Bundesligisten. Nach acht Jahren Pause könnte Bayer 04 Leverkusen mal wieder an der Reihe sein. Sechs Mal zwischen 2007 und ´15 hat der "Rekordmeister" bereits in Nußloch gewonnen. Zwei Turniersiege (2012 und ´14) hat der VfB Stuttgart zu verzeichnen, eben so wie der FC Bayern München (2018 und ´19) sowie die TSG Hoffenheim (2017 und ´20). Aber auch Borussia Dortmund weiß, wie man in der Olympiahalle kicken muss. Die Schwarz-Gelben siegten 2016. Als Titelverteidiger ist der 1.FC Nürnberg am Start.

"Aber unabhängig davon, wer zum Schluss das Finale gewinnt, werden wir wieder einen spannenden Fußballtag mit hoffentlich schönen Spielen und schönen Toren sehen", sagt Nußlochs Jugendleiter Peter Lüll. Los geht´s am Samstagmorgen um 9 Uhr. Bereits zum dritten Mal hat sich der SSV Reutlingen über das eine Woche vor dem Masters-Cup durchgeführte Quali-Turnier sein Ticket für den Haupt-Wettbewerb gesichert. Die Schwaben dürfen direkt im Eröffnungsspiel ran und bekommen es dabei mit dem U14-Nachwuchs aus Hoffenheim zu tun. Die Nußlocher Gastgeber dürfen sich ebenfalls beweisen. Gegen den FC Bayern, Nürnberg und Brügge hat der FV eine sehr starke Gruppe erwischt.