"Endlich wieder mit den blau-weißen Trikots aufzulaufen"

Für die anstehende Premierensaison gibt sich der Abteilungsleiter ambitioniert, aber bodenständig. Das Ziel ist es, ein gesundes Fundament für die Zukunft zu gießen. Daniel Hüttenberger erklärt die sportliche Marschroute für die erste Spielzeit nach der Rückkehr: „Unser oberstes Ziel ist es, eine stabile und erfolgreiche erste Saison zu spielen. Wir wollen als Mannschaft zusammenwachsen, uns in der Liga etablieren und attraktiven Fußball zeigen.“

Zwar brennt das Team auf den Erfolg, bleibt jedoch realistisch und geerdet. „Natürlich möchten wir jedes Spiel gewinnen, aber wir setzen uns bewusst keine unrealistischen Ziele. Viel wichtiger ist es, langfristig eine schlagkräftige Mannschaft aufzubauen, die sich kontinuierlich weiterentwickelt“, betont Daniel Hüttenberger.

Nachhaltige Etablierung im Bezirk Alb

Der Blick richtet sich auch auf die kommenden drei bis fünf Jahre, in denen die Entwicklung der Fußballabteilung konsequent fortgesetzt werden soll. Die sportliche Heimat des Vereins steht dabei fest im Fokus. „In erster Linie wollen wir eine schlagkräftige Truppe aufbauen und uns in dem Bezirk Alb gut etablieren“, gibt Daniel Hüttenberger die langfristige Richtung vor.

Der Wille im Verein ist spürbar, unabhängig von kommenden Herausforderungen eine dauerhafte Konstanz zu zeigen: „Unabhängig davon, was kommt, werden wir alles geben, um uns dort in den nächsten Jahren nachhaltig zu etablieren.“

Modernisierung im Albstadion läuft auf Hochtouren

Damit die sportlichen Ziele erreicht werden können, wird im Hintergrund intensiv an der Infrastruktur gearbeitet. Die Heimspiele werden an vertrauter Stätte ausgetragen, wo derzeit fleißig investiert wird, um ein zeitgemäßes Umfeld zu schaffen. „Die Heimspiele werden natürlich in Böhringen beim Albstadion stattfinden“, kündigt Daniel Hüttenberger an. Die Anlage wird bereits fit für den Neustart gemacht: „Wir sind gerade dabei, unseren Sportplatz zu modernisieren. Selbst ein Trainingsplatz daneben wird gerade gebaut.“

Die treue Fanbasis steht bereit

Eine neue Begeisterung muss in der Gemeinde indes gar nicht erst mühsam geweckt werden, denn die Verbundenheit der Bürger mit dem Team ist bereits riesig. Zuletzt trat die Mannschaft noch unter einer anderen Flagge an. „Neu entfachen müssen wir die Begeisterung unserer Fans eigentlich nicht“, berichtet Daniel Hüttenberger stolz.

„In der vergangenen Saison haben wir noch unter dem Namen FC Römerstein 05 gespielt. Die Böhringer Fans waren schon lange nicht mehr so zahlreich vertreten. Sie haben uns während der gesamten Saison großartig unterstützt und waren stolz auf unsere Leistungen.“ Die Vorfreude auf die Identifikation mit dem eigenen Vereinsnamen ist greifbar: „Deshalb freuen sie sich jetzt umso mehr auf die erste Saison des TSV.“

Trainerentscheidung fällt in Kürze

Wer das Team als Trainer durch diese historische Spielzeit führen wird und welche Spielphilosophie das neue Trainergespann mitbringt, bleibt vorerst noch ein gut gehütetes Geheimnis. Die Verkündung soll jedoch zeitnah erfolgen. Laut Daniel Hüttenberger müssen sich die Fans nur noch ein wenig gedulden, denn die Personalie „wird zuerst noch von uns selbst über Social Media in den nächsten zwei Wochen gepostet“.

Eine Mischung aus Erfahrung und regionaler Identität

Der Spielerkader für die neue Saison zeichnet sich durch eine gesunde Mischung und eine starke lokale Verwurzelung aus, was die Basis für den Teamgeist bildet. Daniel Hüttenberger blickt positiv auf das Aufgebot: „Wir verfügen über einen ausgewogenen Kader aus erfahrenen Spielern und jungen, hungrigen Talenten.“ Diese Zusammenstellung verspricht einen engen Zusammenhalt auf und neben dem Platz: „Besonders freut uns, dass viele Spieler einen Bezug zu Böhringen oder zur Region haben. Dadurch entsteht eine Mannschaft, die sich mit dem Verein identifiziert und gemeinsam etwas aufbauen möchte.“

Die eigene Jugend als Fundament für die Zukunft

Ein zentraler Baustein für die kommenden Jahre ist die Integration des eigenen Nachwuchses, da im Herrenbereich in absehbarer Zeit ein Generationswechsel ansteht. „Unsere Jugend ist uns sehr wichtig, denn sie spielt eine entscheidende Rolle“, unterstreicht Daniel Hüttenberger. Aufgrund des bevorstehenden Karriereendes erfahrener Akteure ist die Jugend für das Fortbestehen unverzichtbar: „Wir haben viele ältere Spieler, die ihre Karriere bald beenden möchten. Deshalb brauchen wir unseren Nachwuchs, der nachrückt, uns mit seinem jungen Talent unterstützt und gemeinsam mit uns erfolgreich angreift.“

Ein emotionaler Aufruf an alle Unterstützer

Zum Start dieses ganz besonderen Kapitels richtet der Abteilungsleiter ein leidenschaftliches Wort an das gesamte Umfeld des Vereins, um die anstehenden Aufgaben mit vereinten Kräften zu meistern. Daniel Hüttenberger formuliert die emotionale Botschaft an die Mitglieder, Fans und Unterstützer wie folgt: „Wir hoffen, dass eure Unterstützung und euer Vertrauen in dieser Saison genauso groß oder sogar noch größer sein werden. Wir als Mannschaft möchten euch eine sensationelle erste Saison des TSV Böhringen bieten. Wir hoffen, dass ihr uns weiterhin so großartig unterstützt und uns auf diesem Weg begleitet.“