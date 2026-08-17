Endlich wieder Kreisliga! Achim mit sechs Toren zum Auftakt

– Foto: Thies Meyer

Endlich rollte der Ball in der Kreisliga Verden wieder. Dabei gelang Aufsteiger Hönisch ein turbulenter Sieg. Der TSV Achim schoss sechs Tore in Riede und Lohberg verlor zum Auftakt. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht.

Etelsen II stellte die Weichen bereits in der ersten Hälfte auf Auswärtssieg. Finn Luttermann traf innerhalb von zwei Minuten doppelt (18., 20.), anschließend erhöhten Mirko Haase (31.) und Mirko Radtke per Foulelfmeter (37.) auf 4:0. Immo Malscheski erzielte in der 63. Minute den Treffer zum 1:4-Endstand. In der abgelaufenen Saison endeten beide Duelle Remis, jetzt wurde ein klarer Sieger gefunden.

Noah Vincent Daust brachte Bierden in Führung (26.), Moritz Ackermann glich für Lohberg aus (37.). Die Antwort der Gäste folgte nur eine Minute später durch Noah Büber zum 2:1 (38.). In der zweiten Hälfte traf Daust ein zweites Mal und machte mit dem 3:1 den Endstand perfekt (67.). Eine Überraschung, denn zuvor gewann Lohberg acht Spiele in Serie gegen Bierden.

Dauelsen erwischte den besseren Start und ging bereits in der ersten Minute durch Steen Bösche in Führung. Philipp Kowald glich für Oyten II aus (14.). Unmittelbar nach der Pause drehte Daniel Wiechert die Partie (46.), ehe Ole Persson auf 3:1 erhöhte (50.). Fynn Wemmje sorgte kurz vor Schluss für den 4:1-Endstand (88.).

Der TSV Achim feierte den deutlichsten Sieg des Spieltags. Samuel Friesen eröffnete bereits in der siebten Minute. Nach der Pause schraubten Erdal Yüksel (63., 75.), Ahmet Kaldirici mit einem Doppelschlag (67., 68.) und Baran Bilici (82.) das Ergebnis auf 6:0. Zuletzt stand man sich in der ersten Kreisklasse vor zehn Jahren gegenüber. Auch damals gewann Achim mitunter deutlich.

Maveric Oestmann brachte Brunsbrock in der 27. Minute mit 1:0 in Führung. Lennart Uphoff erhöhte spät auf 2:0 (85.). Thedinghausen kam durch Pavlo Maryhoda noch einmal auf 1:2 heran (89.), ein weiterer Treffer fiel jedoch nicht mehr.

Rot-Weiß Achim ging in der 17. Minute durch einen Foulelfmeter von Faruk Senci in Führung. Lange blieb es beim knappen Vorsprung, ehe die Gäste in der Schlussphase nachlegten. Andi Domi traf zum 2:0 (85.), Anil Morkan stellte drei Minuten später ebenfalls per Foulelfmeter auf 3:0 (88.). Für den Aufsteiger verlief der Start in der neuen Liga also dürftig.