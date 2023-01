Endlich wieder Hallenfußball beim VfB Bodenheim Das gesamte Wochenende ist voll mit verschiedenen Turnieren in der Halle am Guckenberg

Bodenheim. Beim VfB Bodenheim geht es an diesem Wochenende rund. Nachdem 16 Ü32-Mannschaften am Samstag ab 11 Uhr um den Turniersieg spielen und am Freitag die Ü50 bereits aktiv war, lädt der VfB am Sonntag ab 11 Uhr zum erneut in besonderer Form ausgetragenen Verbandsgemeinde-Turnier in die Halle am Guckenberg.