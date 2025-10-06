Endlich wieder ganz oben – Planegg nach Sieg erneut Tabellenführer

Planegg – Das Wetter ließ nicht zu, dass sie die Tabellenführung unter freiem Himmel begossen. Aber auch in der Kabine feierte es sich gut bei den Planegger Fußballern. Der SVP überholte mit einem 3:0-Erfolg über den VfL Denklingen den SC Olching an der Tabellenspitze, nutzte den Patzer des Konkurrenten (2:2) vom Vortag. Wobei, was heißt eigentlich Patzer? SVP-Trainer Pero Vidak hatte sich das Olchinger Duell mit dem SV Waldeck Obermenzing angeschaut. Sein Fazit: „Die bringen beide ähnliche Qualität auf den Platz.“ Da bahnen sich spannende Wochen und Monate im Kampf um den Landesliga-Aufstieg an.

Mittendrin befinden sich die Planegger, die eine interessante Entwicklung feststellen. Die Gegnerschaft versucht gerade, sie stark zu reden. Die Penzberger kürten sie kürzlich schon zu einem Landesliga-Team in spe. Schöne Komplimente und Anerkennung, findet Vidak, aber auch „ein zweischneidiges Schwert“, sagt er und erklärt: „Man will dich einlullen.“

Wie leicht man in dieser Liga stolpert, erlebte der SVP in Hälfte eins. Denklingen gehört zur Sorte der Spielzerstörer. Der VfL spinnt ein Netz aus fähigen Zweikämpfern auf quasi allen Positionen. So quält er seit Jahren die Schönspieler der Liga. Der SVP verlor in der Vorsaison sein Heimspiel gegen Denklingen. Das hatte sich in den Köpfen fest gesetzt, erklärt der Coach. „Spiele, in denen du nichts gewinnen kannst“, nennt Pero Vidak die Duelle mit derartigen Teams aus der unteren Hälfte. Seine große Warnung und Mahnung an die eigenen Leute vorher, aber vor allem auch in der Halbzeit lautete: „Du musst Geduld haben.“

Denklingen tat, was Denklingen bestens kann. Schüsse blocken, Zweikämpfe führen, Bälle schlagen, stets gestützt auf ihren guten Torwart Simon Sporer ist ein fähiger Mann. Nur nach vorne fehlte dem Gegner die Gefahr. Der VfL ist sehr abhängig von Torjäger Simon Ried, der allerdings bis zur Winterpause fehlen wird. Auch in dieser Hinsicht fühlte sich Pero Vidak ans Vorjahr erinnert, als seinem Team die Breite fehlte.

Planegg offensiv voll auf der Höhe

Aber diesen Makel hat der Verein im Sommer behoben. An allen Enden stehen nun vorzügliche Fußballer, die Druck aufs Tor ausüben können – mit höchst unterschiedlichen Stilmitteln. Mal bricht Marin Bauer über außen durch, mal vernascht Fabian Podunavac einen im Eins-gegen-Eins, mal marschieren Aldin Ahmetovic und Mario Simic mit nach vorne, mal wuchten sich Aleksandar Demonjic oder Luxus-Joker Valentino Gavric in den Strafraum. Letztlich war es nur eine Frage der Zeit, bis sich dieser Qualitätsüberschuss durchsetzen würde.

Alle drei Tore waren gar nicht mal schlecht verteidigt vom Gegner – dafür umso stärker abgeschlossen von Planegg. Erst setzte Podunavac einen Volley mit links ins Tor. Danach schweißten Ahmetovic und Gavric jeweils einen Abschluss in Kreuzeck. Schöne Tore, die aber nichts Großes mit dem Seelenleben eines Teams anstellen. Solche Siege, sagt Vidak, „geben keine große Euphorie“.