Die G-Junioren bei der Hallenrunde. (© Meier)

Endlich wieder Fußball in der Halle JUGEND: +++ Die F- und G-Junioren im Fußballkreis Alsfeld kehren nach zweijähriger Corona-Zwangspause in die Halle zurück. Am Wochenende geht es in Homberg weiter +++

ALSFELD - Für viele war es gar eine Premiere, für die anderen eine ungewohnte Rückkehr: Am Wochenende startete die Hallenrunde der Juniorenfußballer mit dem ersten Spieltag der F- und G-Junioren. Diese trafen sich in Alsfeld in der Turnhalle der Gerhard-Hauptmann-Schule. Gespielt wurde mit Torwart und vier Feldspielern. Alle Spiele wurden im Fair-Play-Modus ausgetragen. Somit gab es keine Schiedsrichter, die Kinder regelten alles selbst auf dem Hallenparkett. Der Spaß am Spiel war allen deutlich anzumerken, nachdem es zwei Jahre lang aufgrund der Corona-Zwangspause keine Hallenspiele mehr gegeben hatte.